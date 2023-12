Le Huawei MateBook D16 perd 350 € de son prix pour la fin d’année 2023

Avec ses MateBook, Huawei peut se targuer de proposer des ultrabooks à un excellent rapport qualité-prix. Il ne faut pas se fier à la conception basique du MateBook D16 commercialisé en 2022, ce qui compte se trouve à l'intérieur, mais surtout sur l'étiquette du prix. Aujourd'hui, cet ultrabook voit son prix chuter de 999,99 euros à 649,99 euros en boutique officielle.

L’année dernière, le Huawei MateBook D16 (2022) a été dévoilé et a apporté de légères améliorations sur son prédécesseur telles qu’un écran en ratio 16:10 et l’intégration d’un processeur Intel Core qui remplace les AMD Ryzen des modèles précédents. Cet ultrabook est en ce moment moins cher de 350 euros en boutique officielle.

Le Huawei MateBook D16 (2022) en quelques points

Un écran de 16 pouces en ratio 16:10 et en FHD+

Un Intel Core i5 de 12e génération

De bonnes finitions et une connectique complète

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Huawei MateBook D16 (2022) est maintenant disponible en promotion à 649,99 euros en boutique officielle.

Un style toujours ancré dans la sobriété

Difficile de reprocher quoi que ce soit au Huawei MateBook D16 sur son design. C’est sobre, passe-partout, les finitions sont excellentes et le châssis est robuste. Mais, ce style commence à devenir lassant, on a l’impression d’avoir affaire à un copier-coller du MateBook 16, du 16s ou encore du D15 de l’année d’avant. On retrouve néanmoins le format fin et léger avec une épaisseur de 18 mm et un poids de 1,7 kg. La connectique ne tombe pas dans le piège de la finesse, elle est composée de deux ports USB-A, deux ports USB-C et un port HDMI.

L’écran fait ici peau neuve, si le constructeur chinois est resté sur une diagonale de 16 pouces sur ce Huawei MateBook D16, le ratio est passé de 16:9 à 16:10, ce qui donne un écran plus haut et des bordures encore plus fines. L’utilisation est ainsi plus confortable et l’immersion meilleure. Cette dalle IPS-LCD arbore une définition en Full HD+ (1820 x 1200 pixels) avec une couverture sRGB complète d’après le constructeur. La luminosité et le rapport de contraste sont corrects. L’écran est globalement satisfaisant, mais pas de quoi tomber de sa chaise.

Des performances revues à la hausse avec Intel

La grande nouveauté de ce millésime 2022 des MateBook est l’arrivée des processeurs Intel Core afin de faire preuve de plus de puissance que les AMD Ryzen des générations précédentes. Ce modèle en promotion est doté d’un Intel Core i5-12450H associé à 16 Go de RAM LPDDR4X, un processeur à huit cœurs est capable d’atteindre une fréquence d’horloge de 4,4 GHz en mode turbo boost et qui promet des performances solides pour la bureautique et le multitâche. D’ailleurs, une configuration du MateBook D16 avec un Core i7 existe aussi.

Au cas où vous souhaiteriez vous essayer à la retouche photo, au montage vidéo ou au gaming léger, le CPU embarque une carte graphique Intel Iris Xe, mais il ne faut pas en attendre beaucoup de puissance. Enfin, le Huawei MateBook D16 repose sur une batterie de 60 Wh capable d’une autonomie s’étendant de huit à neuf heures. C’est pas mal dans le sens où elle arrive à tenir sur une journée de travail, mais elle tient difficilement la comparaison face à la concurrence. La recharge de 65 W s’effectue via un chargeur USB-C qui refait le plein de la batterie en un peu plus d’une heure et demie.

Afin de comparer le Huawei MateBook D16 avec d’autres références que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultrabooks en 2023.

