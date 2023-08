Pour la rentrée, c’est le retour des forfaits mobile 100 Go à moins de 10 €

La rentrée fait partie des bons moments pour changer de forfait mobile, la preuve avec ces offres sans engagement proposant une enveloppe de 100 Go pour un prix de seulement 9,99 euros par mois, et pas que la première année. De plus, la carte SIM est à 1 euro au lieu de 10.

Les vacances d’été touchent bientôt à leur fin, et si certains d’entre vous profitent encore du beau temps, d’autres ont déjà repris le travail et, s’ils en ont, préparent leurs enfants à la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Cela implique souvent des dépenses, donc autant économiser là où on peut, comme aujourd’hui sur les forfaits mobile grâce à ces offres 100 Go vraiment pas chères.

Des forfaits mobile 100 Go pour faire quoi ?

Pour naviguer pleinement sur Internet sans Wi-Fi

Même à l’étranger avec environ 10 Go

Sans oublier les appels et SMS/MMS illimités

En ce moment, plusieurs MVNO proposent un forfait mobile avec 100 Go de données 4G pour seulement 9,99 euros par mois, le tout sans engagement et sans prix qui augmente après un an. Il y a Cdiscount mobile, qui propose d’ailleurs 13 Go depuis l’Europe et les DOM, mais aussi NRJ mobile, qui n’en propose lui que 9.

Le réseau Bouygues Telecom est de la partie

Quel que soit votre choix entre l’offre de Cdiscount mobile et NRJ mobile, ces forfaits mobile sans engagement utilisent le réseau de Bouygues Telecom. Selon l’ARCEP, l’opérateur présent même dans le BTP couvre 92 % de la France métropolitaine. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Ces données sont toutefois à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

100 Go tous les mois pour pas cher

Les deux forfaits sont encore assez similaires pour la suite. L’un comme l’autre est destiné à celles et ceux qui ont besoin d’une importante enveloppe 4G au quotidien. Avec 100 Go de data, vous pourrez vaquer à toutes les activités que peut vous proposer votre smartphone, que ce soit naviguer sur Internet, écouter de la musique en streaming, regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, et même jouer en ligne. Vous pourrez même faire du partage de connexion de temps en temps si votre ADSL est capricieux.

En ce qui concerne les communications, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM. N’oubliez pas qu’à l’étranger, Cdiscount mobile propose 13 Go à utiliser par mois, contre 9 Go chez NRJ mobile.

Comment conserver mon numéro actuel ?

Lors de votre demande de changement de forfait, il vous suffira de fournir votre code RIO afin que l’opérateur transfère vos données sur votre nouvelle SIM. En effet, vous serez dans l’obligation de changer de carte, mais elle ne coûte en ce moment que 1 euro chez ces deux MVNO. D’habitude, elle est vendue 10 euros.

