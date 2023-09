L’Apple Watch Series 8 baisse son prix avant l’arrivée du nouveau modèle

La prochaine keynote d'Apple approche à grands pas, avec notamment au programme la présentation de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9. Il faut donc s'attendre à ce que certains marchands prennent les devants en appliquant des promotions sur les produits Apple, comme Amazon qui fait chuter le prix de la dernière Apple Watch Series 8 de 499 euros à 439 euros.

L’année dernière, Apple nous dévoilait sa Watch Series 8, une montre connectée toujours à la pointe, mais sans grande révolution. La firme de Cupertino parvient tout de même à séduire avec cet écran OLED, watchOS 9 plus fluide que jamais et des fonctionnalités sportives avancées pour une smartwatch qui n’est pas réellement axée vers cet usage. En ce moment, la version avec un boîtier de 41 mm profite d’une réduction de 60 euros.

L’Apple Watch Series 8 en quelques points

Un bel écran OLED

Une interface particulièrement fluide

Des fonctions sportives avancées et un GPS précis

Au lieu de 499 euros habituellement, l’Apple Watch Series 8 (41 mm + GPS) est maintenant disponible en promotion à 439 euros chez Amazon.

Apple Watch encore et toujours dans l’élégance

Comme indiqué plus haut, l’Apple Watch Series 8 n’avait pas grand-chose de révolutionnaire au moment de sa sortie, à commencer par son design qu’on retrouvait déjà avec la génération d’avant. Là aussi, nous avons un écran carré aux bords arrondis toujours aussi élégant, le niveau des finitions est, lui aussi, excellent. En revanche, l’autonomie n’est toujours pas le point fort d’Apple avec ses montres connectées et cela se vérifie avec la Watch Series 8 qui a tenu 29 heures durant notre test avec l’Always On activé et le suivi du sommeil.

Dans sa version de 41 mm, l’Apple Watch Series 8 est dotée d’une dalle OLED en définition 430 x 352 pixels. La technologie d’affichage promet un rapport de contraste infini et des noirs profonds tandis que la luminosité pointe jusqu’à 1000 cd/m². L’écran est donc aisément lisible, même en plein soleil. De plus, l’Always On est aussi de la partie et l’interface watchOS 9 apporte une fluidité exemplaire et plus encore…

Plus sportive qu’elle n’en a l’air

Même si elle n’est pas axée vers une utilisation sportive comme le serait une montre Garmin, l’Apple Watch Series 8 apporte des fonctionnalités poussées grâce à watchOS 9. À l’aide d’une foule de capteurs allant du cardiofréquencemètre à l’accéléromètre en passant par un GPS ultra-précis et même un altimètre barométrique, cette smartwatch propose un suivi très complet sur de nombreuses disciplines. Elle peut même prendre l’eau et mesurer les performances en plongée avec sa protection contre l’immersion jusqu’à 50 mètres.

Pour les fonctionnalités santé, en plus du suivi du sommeil que nous avons déjà mentionné, cette montre connectée est capable de mesurer la température corporelle et même le cycle menstruel. Enfin, et c’est une nouveauté, l’Apple Watch Series 8 est capable de détecter les chutes et les accidents grâce à son gyroscope et à son accéléromètre calibrés de manière optimale et d’appeler automatiquement les secours dans un délai imparti.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

Afin de comparer l’Apple Watch Series 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

