Face à l’inflation, voici le forfait mobile 5G le moins cher : 7,99 € seulement

En ce moment, Lycamobile propose les forfaits 5G les moins chers du marché et ils sont sans engagement. Par exemple, celui de 80 Go revient à seulement 7,99 euros pour un mois d'utilisation.

Lycamobile est un opérateur virtuel (MVNO) présent dans 19 pays et reconnu pour ses cartes SIM commercialisées par Lycatel. Proposant déjà des tarifs attractifs, l’opérateur a maintenant dans son catalogue des forfaits mobile 5G aux tarifs beaucoup plus attractifs que ceux des principaux opérateurs du marché. Avec ce forfait de 80 Go à moins de 8 euros, Lycamobile promet de belles économies sur la facture de téléphone.

Un forfait chez Lycamobile, cela donne quoi ?

Une enveloppe de 80 Go de data en 4G comme en 5G

Les appels et les SMS illimités vers tous les réseaux français

C’est sans engagement !

En ce moment et jusqu’au 31 octobre, le forfait Lycamobile de 80 Go est disponible à 7,99 euros pour 30 jours. Le forfait est sans engagement, il est donc possible de l’annuler à tout moment sans frais supplémentaires, et il est réservé pour les nouveaux clients uniquement.

Une grosse enveloppe à un mini prix

Le forfait de Lycamobile met à disposition une enveloppe de 80 Go de data en 4G, mais également compatible avec la 5G. Pour les baroudeurs, c’est largement suffisant pour tenir le mois que dure ce forfait. Charger et regarder ses séries sur son smartphone n’importe où est possible grâce à la couverture du réseau Bouygues Télécom dont Lycamobile est un partenaire. En cas de dépassement, il n’y a pas de surfacturation, mais une réduction du débit au strict minimum.

Ce forfait met également à disposition une enveloppe à utiliser dans l’Union européenne, mais elle ne contient que 7,4 Go. Il vaut mieux l’utiliser avec parcimonie, comme pour se repérer en ville ou visiter les sites des offices de tourisme, plutôt que de poster des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Plus globalement, le rapport Go/prix est beaucoup plus abordable ici qu’avec la plupart des forfaits 5G que compte le marché.

Les communications illimitées avec le réseau Bouygues

Le forfait propose également les appels et les SMS illimités vers les fixes et les mobiles français et étant donné que le réseau utilisé est celui de Bouygues Télécom, la qualité des communications est supérieure que chez les autres opérateurs si on en croit les derniers relevés de l’ARCEP. Les communications sont illimitées, mais Lycamobile précise que cela doit être dans la mesure du raisonnable : 5 heures d’appel et 250 SMS par jour, ou 50 heures d’appels et 1000 SMS sur le mois.

Enfin, il est possible de conserver son ancien numéro de téléphone. Une fois la carte SIM, ou eSIM, Lycamobile dans les mains, il faut obtenir son RIO (Relevé d’Identité Opérateur) et appeler ensuite le service client de Lycamobile. Ce dernier se charge de tout, et ce, gratuitement. Il n’y a aucuns frais supplémentaires à ce forfait, la carte SIM étant prépayée.

Afin de comparer le forfait Lycamobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment.

