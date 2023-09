Samsung Galaxy A54 : ce smartphone noté 9/10 est de retour à un super prix

Avec son Galaxy A54, Samsung est parvenu à proposer un smartphone qui ressemble à un modèle premium tout en maintenant un prix très contenu. En ce moment, cette référence est même encore moins chère sur Rakuten, puisqu'on peut la trouver à 339 euros au lieu de 499 euros.

Outre sa gamme de smartphones premiums Galaxy S, Samsung renouvelle chaque année sa série Galaxy A, qui comporte des modèles milieu de gamme qui valent clairement le détour grâce à leurs bons rapports qualité/prix. Le dernier représentant en date de cette gamme, le Samsung Galaxy A54, ne nous a pas laissés indifférents, puisqu’il a récolté l’excellente note de 9/10. La bonne nouvelle, c’est que s’il a été lancé à un prix déjà contenu, il est en ce moment encore moins cher grâce à une réduction doublée d’un code promo.

Les points forts du Samsung Galaxy A54

Un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces + 120 Hz

Un excellent logiciel

Une très bonne autonomie

Lancé à 499 euros, puis réduit à 349 euros, le Samsung Galaxy A54 (128 Go) est désormais proposé à 339 euros sur Rakuten grâce au code promo TEV10200.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A54. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?

Un design maîtrisé

Le Samsung Galaxy A54 vise déjà juste rien qu’avec son design, proche de celui du premium Galaxy S23. La marque a en effet décidé de munir le smartphone d’un dos en verre plat, qui fait son petit effet, même si attention, il prend un peu les traces de doigts. Les capteurs photos sont quant à eux très bien intégrés au dos, comme c’est le cas sur le S23. Malgré un poids plutôt élevé (202 g), le A54 est tout de même agréable à tenir en main, puisqu’il n’est ni trop large (76,7 mm), ni trop haut (158,2 mm).

Le Galaxy A54 marque aussi des points avec son écran Super AMOLED de 6,4 pouces, en Full HD+ et rafraîchi à 120 Hz. Cette dalle est très agréable à utiliser et sa fluidité est vraiment appréciable. Mention spéciale aussi pour la luminosité maximale : le smartphone affiche 1275 cd/m², soit un chiffre très élevé qui promet une utilisation confortable, y compris en plein soleil. Bref, si cet écran a été noté 10/10 au cours de notre test, ce n’est pas pour rien.

Un suivi logiciel vraiment exemplaire

En ce qui concerne ses performances, le Galaxy A54 est équipé d’une puce Exynos 1380, couplée à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration permet de jouer à divers jeux sans encombre, mais sans pousser les paramètres graphiques au maximum, au risque de souffrir de quelques ralentissements et d’un peu trop de chauffe. Dans l’ensemble, la fluidité est de mise pour les tâches simples. Là où le Samsung Galaxy A54 se démarque clairement de la concurrence, c’est au sujet de son excellent suivi logiciel. L’interface One UI 5.1 bénéficiera même de quatre ans de mises à jour majeures, ainsi que de cinq ans de patchs de sécurité. C’est l’équivalent de ce que pratiquent quelques marques en haut de gamme, c’est dire. De plus, One UI a profité de nombreux ajouts de fonctionnalités, comme les modes et les routines, ou encore la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres. Dommage pour l’absence de la possibilité de détourer automatiquement le sujet d’une photo, que l’on peut trouver sur les smartphones premium de la marque.

Enfin, concernant ses capacités en photo, le Samsung Galaxy A54 embarque un capteur principal de 50 mégapixels (contre 64 mégapixels pour le A53), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. L’appareil photo principal donne pleinement satisfaction dans la majorité des situations, avec un bon niveau de détail et une colorimétrie même un peu flatteuse. Niveau autonomie, le Samsung Galaxy A54 est doté d’une batterie de 5 000 mAh grâce à laquelle on peut utiliser le smartphone durant une journée complète, voire jusqu’à deux journées avec une utilisation plus modérée.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Samsung Galaxy du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.