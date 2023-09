RTX 3060 : la références des cartes graphiques milieu de gamme est à prix bas

Avec la sortie des RTX 4000 et la pénurie des cartes graphiques derrière nous, il est de moins en moins rare de trouver des promotions sur les modèles antérieurs. Une aubaine pour les gamers qui souhaitent monter leur configuration à un prix modeste, surtout qu'en ce moment, la RTX 3060 voit son prix chuter de 369,90 euros à 279,90 euros chez Rue du Commerce.

Les dernières RTX 4000 sont vendues à des prix stratosphériques mais elles ne sont pas indispensables pour lancer les derniers jeux AAA. Si elles sont trop onéreuses ou si leur puissance n’est pas nécessaire, il vaut mieux se rabattre sur les RTX de la génération précédente. La RTX 3060, qui est encore une valeur sûre deux ans après sa sortie, voit son prix chuter de 24 % dans sa version Eagle OC 12G (rev 2.0).

La Nvidia GeForce RTX 3060 en quelques points

Un GPU au rapport performances/prix très intéressant

Pour faire tourner les jeux les plus récents en Full HD

L’accès aux technologies Nvidia : ray-tracing, DLSS, etc…

Au lieu de 369,90 euros habituellement, la Nvidia GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G (rev 2.0) est maintenant disponible en promotion à 279,90 euros chez Rue du Commerce.

Encore une valeur sûre aujourd’hui

Pour lancer les derniers jeux AAA en Full HD ou réaliser des travaux graphiques à niveau avancé, la RTX 3060 est un bon choix sur le marché des GPU, d’autant plus qu’elle affiche un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. En revanche, si c’est pour miner du bitcoin, il faut passer son chemin et économiser pour une RTX 4000. Ce modèle-ci reprend les principales caractéristiques de la plupart des autres RTX 3060, à savoir 12 Go de VRAM GDDR6 et une fréquence de 1807 MHz, sachant que la valeur référence est de 1777 MHz.

Cette RTX 3060 se repose sur le système de refroidissement Windforce 2X qui comprend deux ventilateurs à pales uniques de 100 mm, quatre caloducs en cuivre et la technologie 3D Active qui actionne la ventilation seulement à partir du moment où la carte graphique commence à chauffer. En plus de pouvoir offrir les meilleures performances possibles, ces caractéristiques permettent au GPU d’avoir une meilleure durée de vie en préservant l’intégrité de ses composants.

Un GPU qui rend les derniers titres accessibles en FHD

La RTX 3060 est la carte graphique idéale pour lancer les derniers jeux AAA en Full HD (1920 x 1080 pixels), voire en QHD (2560 x 1080 pixels). Il faudra toutefois faire des compromis sur la qualité des graphismes dans certains cas, mais comme l’indique notre test, cela reste fluide, même avec les jeux particulièrement exigeants comme Red Dead Redemption 2. Les performances de ce GPU sont similaires à celles de la RTX 2070, mais pour une consommation électrique bien moins élevée, ce qui permet de marquer une rupture avec la génération précédente.

Enfin, qui dit Nvidia dit technologies RTX. Vu les performances de cette carte graphique, il n’est pas possible de les activer toutes en même temps sans que les FPS en prennent un sacré coup ou que le GPU se mette à chauffer sérieusement. Il est quand même agréable de pouvoir profiter de ces features, particulièrement du ray-tracing qui améliore les effets de lumière en les rendant plus réalistes et le DLSS qui donne l’illusion d’améliorer la définition de l’image en gardant le même taux de FPS.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3060.

Afin de comparer la Nvidia GeForce RTX 3060 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment.

