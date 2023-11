Ce vélo électrique Decathlon (90 km d’autonomie) est en promo pendant la Black Friday Week

En ce moment, on trouve le Riverside 500E pour 999 euros contre 1 299 euros de base.

Si vous faites partie de ceux qui ne souhaitent pas débourser plus de 1 000 euros dans un vélo électrique, sachez qu’en ce moment, le Btwin Riverside 500E coûte 999 euros.

Les points forts du Btwin Riverside 500E

Un design soigné

Un moteur puissant

Une belle autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le vélo électrique Decathlon Btwin Riverside 500E est disponible en promotion chez Decathlon à 999 euros.

Un joli VAE confortable

Avec son coloris rouge et noir, le vélo Decathlong Btwin Riverside 500E a fière allure. Hormis quelques pliures de soudure et les câbles apparents, ce VAE est bien conçu. La marque ne fait pas que soigné l’apparence de son VAE : le confort est au rendez-vous grâce aux pneus CST TIRENT de 28 pouces qui garantissent un meilleur amorti sur la route, mais aussi la selle qui apporte satisfaction en matière de confort.

Autrement, son cadre en aluminium a l’avantage d’être léger et rigide, bien plus qu’avec un cadre en acier, par exemple. D’ailleurs, ce VA pèse bien son poids puisque la balance affiche 22 kilos. Il compte parmi les plus légers de sa catégorie, car certains montent jusqu’à 26 kg.

Un VAE à l’aise sur les trajets urbains

Pour rouler, le Riverside 500E s’appuie sur un couple de 42 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts signé Brushless. Vous allez donc fournir peu d’effort et sans ressentir la moindre gêne. La conduite est dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise est proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Le vélo s’adapte par ailleurs aux envies de chacun selon le mode que vous souhaitez utiliser (Éco, Tour, Sport et Turbo).

Concluons sur l’autonomie sur laquelle le Riverside 500E marque également un bon point. Avec ce VAE, vous allez pouvoir circuler durant 90 km avec le premier mode d’assistance, 80 km avec le second mode d’assistance et 50 km avec le dernier mode, le tout dans des conditions normales. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement.

Afin de comparer le Btwin Riverside 500E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques reconditionnés du moment.

