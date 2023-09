Un TV 4K QLED de 55 pouces (HDMI 2.1) à seulement 379 €, qui dit mieux ?

En plus d’offrir une belle qualité d’image, ce téléviseur TCL (55C641) intègre aussi des ports HDMI 2.1 pour jouer dans de bonnes conditions sur votre console next-gen. Un TV complet qui passe à seulement 379 euros, au lieu de 549 euros.

En dehors de Samsung, TCL arrive à proposer des téléviseurs équipés de dalle QLED de bonne qualité. C’est le cas de son modèle C641, qui dispose d’une dalle QLED avec les meilleures normes vidéos, et profite même d’une connectique HDMI 2.1. La marque mise sur l’accessibilité de ses produits sans négliger la fiche technique et aujourd’hui, son modèle 55 pouces chute sous les 380 euros.

L’essentiel à retenir du TCL 55C641

Une dalle QLED de 55 pouces

Une définition 4K UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La présence de ports HDMI 2.1 et l’OS Google TV

Habituellement à 549 euros, le téléviseur TCL 55C641 est disponible en promotion à 479,03 euros sur Cdiscount, mais une ODR de 100 euros, il passe à 379,03 euros.

Un TV bien fini et polyvalent

TCL prend soin de délivrer des téléviseurs de très bonne qualité. C’est donc sans surprise que la série C641 offre de belles finitions avec son cadre fin et son écran aux bordures quasi inexistantes. Avec ses 55 pouces, la dalle est suffisamment confortable pour regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions. Pour son tarif, il respire le haut de gamme, et se fondra parfaitement dans votre intérieur.

Sa dalle QLED de 55 pouces affiche des couleurs plus vives, plus réalistes et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité. Il est évidemment compatible 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), afin de fournir une belle finesse d’image. Il prend aussi en charge les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour assurer une bonne qualité d’image. La partie audio est quant à elle assurée par un haut-parleur compatible Dolby Atmos pour un son plus ample.

Avec des fonctionnalités gaming, et une interface fluide

Ce modèle donne accès à Google TV, un OS simple d’utilisation avec une navigation fluide. Les contenus sont mis en avant, et vos goûts sont pris en compte en fonction des services auxquels vous vous êtes abonnés. Vous pourrez d’ailleurs retrouver applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, vous apprécierez la présence de trois ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. En revanche, si le constructeur assure un taux de rafraîchissement de 120Hz, la définition est limitée en Full HD et non en 4K.

Si vous voulez comparer le TCL 55C641 avec d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) en 2023.

