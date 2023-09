Où précommander l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 au meilleur prix en 2023 ?

Les nouvelles Apple Watch de l'année 2023 ont été dévoilées à l’occasion de la Keynote d’Apple et elles sont maintenant disponibles en précommande chez les différents e-commerçants. Retrouvez toutes les offres pour les obtenir au meilleur prix.

Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 15 et 15 Plus, mais aussi 15 Pro et 15 Pro Max lors de sa Keynote annuel du mois de septembre. À côté, la firme californienne a également présenté ses nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Ces deux modèles s’inspirent de leurs prédécesseurs et apportent quelques fonctionnalités en plus. Si l’un de ces deux nouveaux wearables de la Pomme vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà les précommander.

Où acheter l’Apple Watch Series 9 ?

L’Apple Watch Series 9 est disponible en précommande à partir de 449 euros pour le modèle 41 mm uniquement en GPS. D’autres versions sont disponibles : le modèle en 45 mm (GPS) est à 479 euros. Quant aux modèles GPS + Cellular, le prix commence à partir de 569 euros. Il varie ensuite en fonction de la compatibilité 5G, du boîtier et des bracelets choisis.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 9 au meilleur prix ?

Où acheter l’Apple Watch Ultra 2 ?

L’Apple Watch Ultra 2 est disponible en précommande à 899 euros dans une unique version en 49 mm (GPS + Cellular). Elle sortira le 22 septembre prochain, tout comme la Series 9.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Ultra 2 au meilleur prix ?

Apple Watch Series 9 : une nouvelle façon d’interagir avec sa montre

Le design des montres d’Apple n’a que très peu changé ces dernières années, et la nouvelle Series 9 ne change pas la donne. Elle garde un cadran carré aux bords légèrement arrondis et la fameuse Digital Crown pour naviguer dans l’interface. La nouveauté se situe à l’écran, qui est à présent plus lumineux et monte jusqu’à 2000 cd/m², soit la même que la première Apple Watch Ultra, mais également les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic de Samsung. Un bon point pour l’utiliser plus confortablement à l’extérieur, en plein soleil.

L’Apple Watch Series 9 // Source : Apple

À l’intérieur, la Series 9 est propulsée par une nouvelle puce Apple S9, basé sur la puce Apple A15 Bionic de l’iPhone 13. De quoi promettre un vrai gain aussi bien en termes de performance et de fluidité que pour les mesures effectuées et les fonctionnalités proposées. L’une des nouveautés mit en avant lors de la conférence et sa nouvelle fonctionnalité « double tap ». Il s’agit d’une nouvelle manière d’interagir avec la montre, qui va consister à pincer l’index et le pouce de la main pour valider des options. Autre nouveauté, Siri, l’assistant vocal, peut-être utilisé localement, sans avoir d’iPhone, ni de connexion 4G/5G. Enfin, la montre reprend toutes les mesures santé, notamment la mesure de la température.

Apple Watch Ultra 2 : un écran ultra lumineux

Après la Series 9, la marque a présenté la deuxième génération de l’Apple Watch Ultra, sa montre la plus puissante à ce jour. Elle garde son imposant boîtier en titane, mais propose un écran plus lumineux et modulaire, une autonomie renforcée et des fonctions avancés pour le trail et la plongée. L’an passé, le premier modèle se vantait de proposer une luminosité de 2000 cd/m², mais la Watch Ultra 2 va encore plus loin et propose 3 000 cd/m².

Apple a évidemment mis l’emphase sur les activités sportives. Les coureurs vont pouvoir connecter la Watch Ultra 2 en Bluetooth avec d’autres appareils (iPhone, iPad, etc.) pour un rapport précis sur la vitesse et la cadence de vos sessions. Pour les plongeurs, la montre offre une mesure plus précise de vos sessions en affichant la durée de vos immersions ainsi que la profondeur, qui pourra être mesurée jusqu’à 40 mètres. Et pour les alpinistes, la montre fonctionne jusqu’à une altitude de 4 000 mètres. Le GPS double fréquence promet aussi une plus grande précision. Quant à l’autonomie, la firme de Tim Cook promet 36 heures en utilisation classique avec 72 heures en « Low Power Mode ».

Si vous souhaitez comparer les Apple Watch avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).