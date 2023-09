Le SSD Samsung 980 Pro 2 To est le bon deal des French Days pour votre PS5

Pour augmenter le stockage de sa PS5 ou redonner un coup de boost à un PC vieillissant, un SSD NVMe est un accessoire idéal et même indispensable. Le Samsung 980 Pro est une des références les plus connues du marché et même s'il n'est pas le meilleur, son rapport qualité-prix devient toujours plus intéressant au fur et à mesure des promotions. Durant ces French Days, il descend au prix inédit de 109,99 euros dans sa version de 2 To.

Les problèmes de stockage touchent quasiment tous les appareils high-tech. Cela peut toucher un PC qui, si son SSD sature, peut présenter des signes de fin de vie. Cela concerne également la PS5 qui a été conçue avec un défaut majeur, à savoir un espace de stockage limité à 667 Go seulement. Pour y remédier, ce n’est pas sorcier, il suffit de doter son appareil d’un deuxième SSD, comme ce Samsung 980 Pro de 2 To qui descend à un prix inédit durant les French Days.

Le Samsung 980 Pro en quelques points

Un débit de lecture et d’écriture très rapide avec l’interface PCIe 4.0

Une capacité de stockage de 2 To, soit de 2000 Go

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu de 189,99 euros habituellement, le Samsung 980 Pro (2 To) est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros chez Cdiscount.

Un SSD PCIe 4.0 rapide et endurant

En 2020, Samsung dévoilait l’un des premiers SSD NVMe en interface PCIe 4.0 qui affichait à ce moment-là des vitesses considérées comme étant incroyables. Avec une vitesse de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 5100 Mo/s, nous avons là un SSD une douzaine de fois plus rapide qu’un SSD SATA et suffisamment performant pour être compatible avec la PS5. D’ailleurs, la rédaction de Frandroid a rédigé ce tuto pour accompagner celles et ceux qui voudraient installer leur SSD dans la console de Sony.

Le Samsung 980 Pro est également un SSD endurant, le constructeur sud-coréen annonce une durée de vie de 600 TBW par To de stockage, ce qui signifie que ce modèle montrera ses premiers signes de fin de vie après l’écriture de 1200 To de données. Pour en rajouter sur le côté fiable de son matériel, Samsung accompagne son 980 Pro d’une garantie constructeur de 5 ans. Mais un dissipateur de chaleur n’est pas de trop pour protéger ses composants des fortes températures.

Compatible avec la PS5, mais…

Avec sa capacité de stockage de 2 To, il y a de quoi faire, même s’il s’agit de stocker des jeux PS5. Sachant qu’un titre pèse en moyenne dans les 50 Go, ce sont plusieurs dizaines d’entre eux qui peuvent être installés dans le Samsung 980 Pro. Ce SSD répond à tous les critères de Sony pour pouvoir fonctionner dans la console : ses débits sont amplement suffisants, on est sur une interface PCIe 4.0 qui est requise et ses dimensions lui permettent de rentrer dans le slot prévu à cet effet.

Le Samsung 980 Pro cocherait-il donc toutes les cases ? Toutes, sauf une. Ce modèle-ci est dépourvu de dissipateur thermique et cet accessoire est chaudement recommandé par Sony pour que le SSD prodigue des performances stables sur la durée. En effet, sans dissipateur thermique, le Samsung 980 Pro aurait recours à l’étranglement thermique, une fonctionnalité qui bride ses débits pour limiter la hausse de la température, ce qui se traduirait par des ralentissements durant le jeu.

