Samsung Galaxy A54 : le milieu de gamme par excellence coûte 200 € de moins lors des French Days

Avec une note de 9/10 dans nos colonnes, on ne peut que vous recommander le Samsung Galaxy A54. Grâce aux French Days, vous pouvez l’obtenir pour seulement 314 euros contre 499 euros de base, une aubaine !

La gamme des Galaxy A propose des appareils de qualité, et le successeur du Galaxy A53 ne déçoit pas, bien au contraire. Il est le meilleur smartphone à moins de 500 euros et répond à toutes les exigences à ce prix. La bonne nouvelle, c’est que pendant les French Days, il perd près de 200 euros de son prix.

L’essentiel à retenir du Samsung Galaxy A54

Un écran digne d’un haut de gamme

Quatre mises à jour majeures d’Android

Deux jours d’autonomie, à l’aise

Le Samsung Galaxy A54 est disponible au prix de 499 euros, mais durant les French Days, on le trouve à 314,61 euros sur le site Rakuten, grâce au code promo RAKUTEN30.

Un joli design et un écran d’exception

Cette année, le Galaxy A54 monte en gamme en adoptant un design proche du Galaxy S23. Son dos en verre impeccablement intégré, et son léger effet miroir apporte une touche premium. Au niveau du confort de prise en main, il se trouve moins massif qu’auparavant et donne entière satisfaction avec une bonne préhension. En photo, il se montre très capable de la plupart des situations, notamment grâce à son capteur de 50 mégapixels.

Samsung a sorti le grand jeu sur l’écran, qui n’a absolument rien à envier à un smartphone premium : Oled, 120 Hz, luminosité excellente, des couleurs fidèles. Au quotidien, le Galaxy A54 est très agréable à utiliser et offre bon confort de visionnage. En bref, c’est sans aucun de doute l’un des meilleurs écrans du marché pour moins de 500 euros.

Un smartphone qui dure dans le temps

Côté performances, il s’appuie sur une puce Exynos 1380, accompagnée par 8 Go de RAM, un SOC un peu plus véloce que celle du modèle précédent. Même si ce ne sont pas les meilleures performances du marché, il se montre fluide et réactif au quotidien. Pas de ralentissement à l’horizon, sauf peut-être en jeux 3D où il ne faudra pas être trop gourmand.

Ce qu’on apprécie surtout sur ce téléphone, c’est qu’il est capable de vous accompagner un bon nombre d’années avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Et si la compatibilité 5G est bien de la partie, ce modèle peut aussi accueillir à présent une e-sim. Enfin, avec un accumulateur de 5 000 mAh, le Galaxy A54 tient sans peine une journée et demie, mais la charge s’élève à seulement 25 W.

Envie d’en découvrir plus ? Voici notre test complet sur le Samsung Galaxy A54.

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023 ?

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

