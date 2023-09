Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G se brade dans un pack pour les French Days

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G a de belles choses à offrir : une dalle Oled à 120 Hz, une puce efficace, un chargeur 67W, et tout ça pour seulement 329 euros au lieu de 399 euros. De plus, une enceinte connectée est offerte dans ce pack.

Xiaomi a présenté un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. À l’occasion des French Days, il devient plus intéressant dans ce pack remisé à 18 % avec l’enceinte connectée Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base à 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion à 329 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Darty.

On le trouve aussi seul à 224,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES149.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.



Un milieu de gamme équilibré

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ne fait pas preuve d’originalité, mais profite d’une qualité de fabrication satisfaisante. On apprécie surtout sa face avant qui laisse découvrir une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se révèle agréable autant pour la navigation que le gaming. À l’intérieur, sa puce Dimensity 1080 n’est clairement pas la plus puissante, mais offre une expérience fluide et réactive. Pour jouer à vos jeux 3D préférés, cette configuration est suffisante, mais pas pour jouer en qualité élevée.

Équipé de trois capteurs photos, le Note 12 Pro 5G réalisent un travail très honnête de jour. Nous avons des clichés détaillés, naturels, mais aussi un brin terne. Son mode nuit tient la route, mais ne peut réellement concurrencer un Pixel 7a. Enfin, le Redmi Note 12 Pro intgègre une grosse batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Et grâce à son chargeur de 67 W, le smartphone passe de 0 % à 54 % en une vingtaine de minutes.

Quelques mots sur la Smart Speaker IR Control

La Xiaomi Smart Speaker IR Control est une enceinte compacte, doté d’un affichage LED pour afficher ainsi l’heure, et se transformer en radio-réveil connecté. Il est même possible d’ajuster la luminosité de l’écran afin de ne pas être dérangé dans un environnement sombre. Côté audio, elle est assez limitée, heureusement, il est possible d’y connecter deux enceintes pour un rendu stéréo, ou pour créer un système multiroom.

Elle est surtout capable de rendre intelligents certains appareils comme un ventilateur ou un projecteur grâce à l’enceinte grâce à son émetteur infrarouge. Pour finir, l’enceinte s’accompagne de Google Assistant, intégré nativement. Vous pouvez alors poser des questions, contrôler vos nombreux objets connectés ou mettre de la musique via différentes plateformes de streaming, comme Deezer, YouTube Music ou encore Spotify. Et, grâce à sa compatibilité Bluetooth, il est même possible de connecter son smartphone/tablette pour utiliser d’autres services.

Plus d’informations dans notre test du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.

