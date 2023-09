Le prix du Xiaomi Redmi Note 12 tombe bien bas grâce aux French Days

Trouver un bon téléphone à moins de 200 euros est moins difficile, surtout avec Xiaomi et son Redmi Note 12. Il offre un excellent rapport qualité/prix et pour les French Days, il chute à 134,99 euros au lieu de 199 euros.

Le Redmi Note 12 est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. C’est un smartphone fonctionnel qui sait être suffisant pour de nombreux usages, et plaît surtout pour son écran Oled 120 Hz. On le recommande chaudement, surtout maintenant qu’il ne coûte pas plus de 135 euros pendant les French Days.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 12

Un superbe écran Oled

Une puce suffisante pour de nombreux usages

Une bonne charge rapide (33W)

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 4G (6 + 128 Go) est proposé à 149,99 euros sur le site Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES149, le téléphone passe à 134,99 euros seulement.

Un écran qui fait toute la différence

Sur le Redmi Note 12 de Xiaomi, on retrouve un design relativement commun, mais maîtrisé, avec des bords plats et un dos qui prend les traces des doigts. À l’arrière, le Redmi Note 12 propose un capteur photo principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 Mpx, et un capteur macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, les clichés seront bons, mais sans être étincelants. C’est surtout le capteur principal qui tire son épingle du jeu, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre.

L’écran est sans aucun doute l’atout numéro 1 de ce téléphone. Le Note 12 s’équipe d’un écran Amoled de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2 400×1 080) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Les couleurs vibrantes et le taux de contraste excellent sont au rendez-vous. C’est certainement le meilleur écran à ce prix-là sur un smartphone en 2023.

Efficace pour les usages du quotidien

Dans ses entrailles, le smartphone de Xiaomi intègre la puce Snapdragon 685 associée à 6 Go de RAM. Celle-ci apporte une expérience utilisateur assez fluide. Pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus, le smartphone ne rencontrera aucun souci, hormis pour faire tourner des jeux 3D gourmands. Ce smartphone n’est pas conçu pour supporter de telles expériences.

Enfin, on retrouve à l’intérieur un accumulateur de 5 000 mAh. Une batterie assez généreuse, qui permet de faire tenir le téléphone de tenir sans peine une journée. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, la batterie pourrait bien nécessiter un petit passage au stand de temps en temps dans la journée. Quant à la recharge, le Redmi Note 12 4G est le moins bien loti de sa gamme, et pourtant avec ses 33 W, ce modèle entrée de gamme fait mieux que certains concurrents vendu plus cher. Il suffit d’une trentaine de minutes pour récupérer la moitié de l’énergie, ce qui est appréciable sur cette tranche de prix.

Découvrez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 en version 5G, valable aussi pour le modèle 4G.

