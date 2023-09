iPad 9 : une tablette Apple a rarement coûté aussi peu chère que pour ces French Days

L’iPad 9 a beau dater d’il y a deux ans, cette tablette reste une excellente valeur sûre pour ceux qui souhaitent profiter du savoir-faire d’Apple sans payer le prix fort. Grâce aux French Days, elle peut vous revenir à seulement 289 euros, contre 439 euros habituellement.

L’iPad de 2021 garde son design daté, mais continue de plaire pour sa puissance, son autonomie et sa qualité d’écran. Si son prix a été revu à la hausse depuis sa sortie, pendant les French Days, la tablette tombe à sous les 290 euros.

Quelques mots sur l’iPad 9 (2021)

Un écran de qualité

De bonnes performances sous iOS

Une autonomie confortable

Sorti en 2021 au prix de 389 euros pour sa version 64 Go, l’iPad de 9ᵉ génération a depuis vu son prix passé à 439 euros. Grâce aux French Days, elle revient à seulement 289 euros sur le site Rakuten, grâce au code RAKUTEN30.

Le plus abordable des iPad

Face à l’iPad 10, le modèle de 2021 dispose d’un design légèrement moins raffiné, notamment pour la présence persistante des bordures et du capteur d’empreinte en face avant. Heureusement, son écran Rétina rattrape le coup. Il est agréable pour les yeux, surtout grâce à sa fonction True Tone, qui permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs.

Avec sa faible épaisseur et son poids bien réparti, l’ardoise d’Apple est facile à prendre en main. Apple oblige, la tablette peut être couplée avec n’importe quel appareil de l’écosystème de la marque, comme l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Suffisante pour l’immense majorité des usages

Côté SoC, la neuvième génération de l’iPad s’équipe de la puce A13 Bionic, celle qui équipait les iPhone de onzième génération. Elle n’est plus toute jeune, mais a encore de bons restes. Elle suffit pour consommer du contenu, surfer sur le web et rester en contact avec ses proches. Il est également possible de transformer la tablette en console de jeu, en connectant simplement via Bluetooth une manette Xbox, ou PlayStation.

C’est surtout le logiciel iPadOS qui apporte la réelle plus-value dans les usages. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Enfin, l’autonomie de l’iPad est bonne. Si vous n’êtes pas constamment dessus, et que vous avez plutôt une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mail), elle tiendra plusieurs jours avant d’être à plat. Pour la recharge, il faudra être patient : il faut 30 minutes pour récupérer 20 %, 2 heures pour arriver à 80 % et 2 h 45 pour atteindre les 100 %.

Plus de détails dans notre test sur l’Apple iPad 9 (2021).

