Seulement 20 € pour la dernière petite enceinte connectée d’Amazon pendant les French Days

Cela fait déjà un an qu'Amazon présentait sa dernière génération de mini-enceinte connectée lors de sa conférence Amazon Devices. L'Amazon Echo Dot 5 est l'enceinte connectée la plus aboutie du géant américain, quand bien même elle n'apporte que peu d'améliorations par rapport à la génération précédente, elle n'en constitue pas moins l'une des meilleures références du marché. Elle est aussi une excellente affaire en ces French Days avec un prix qui fond de moitié, passant de 59,99 euros à seulement 21,99 euros.

Les enceintes connectées sont les appareils connectés les plus répandus dans nos foyers, elles constituent après tout le cœur et le cerveau d’un écosystème domotique et se démarquent par leur polyvalence, ce sont un peu les couteaux suisses high-tech. Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité et la dernière génération profite actuellement d’une promotion de 52 % durant les French Days.

L’Amazon Echo Dot (2022) en quelques points

Des performances sonores revues à la hausse

Une enceinte qui fait aussi répéteur Wi-Fi

Un design toujours raffiné

Au lieu de 59,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot (2022) est maintenant disponible en promotion à 21,99 euros chez Amazon.

Une nouvelle génération avec de mineures évolutions

La principale évolution mise en avant par Amazon pour son Echo Dot 5 est une amélioration du rendu sonore grâce à une nouvelle architecture audio avec un transducteur à large bande. Le son est un peu plus riche, plus dynamique, mais cela reste une enceinte connectée qui n’atteint pas le niveau d’un modèle dédié à l’écoute musicale. L’Amazon Echo Dot 5 embarque également un système de captation vocale très efficace, elle comprend les commandes aussi bien dans une pièce bruyante que lorsque celles-ci proviennent d’une pièce adjacente.

Cette nouvelle génération est dotée d’un accéléromètre qui rend son sommet sensible au toucher et un capteur de température qui permet de l’utiliser de manière plus astucieuse avec un thermostat ou une climatisation connectée. Enfin, l’Amazon Echo Dot 5 embarque un eero Built-in faisant de lui un répéteur Wi-Fi et lui permettant de prolonger la connexion Internet d’un domicile dans les pièces ou ça capte mal avec une grande couverture.

Le cœur de la maison connectée

Outre ces légères évolutions, l’Amazon Echo Dot 5 reste une enceinte connectée classique avec toutes les fonctionnalités afférentes. Elle embarque évidemment l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, avec qui il est possible d’interagir pour connaître la météo, diffuser une musique d’ambiance, programmer une minuterie et même raconter des blagues et répondre à toutes sortes de questions existentielles. Enfin, il est possible de contrôler à la voix les appareils connectés à l’enceinte, cela peut être un thermostat, l’éclairage ou le TV.

Pour le design, cette dernière mouture reste fidèle à l’ADN de la gamme Echo avec cette toile acoustique de couleur anthracite et ce liseré bleu à la base, une apparence sobre et séduisante qui lui permet de se fondre dans le décor. Il faut également noter qu’il existe un autre modèle de couleur blanche et qui affiche l’heure. Amazon n’oublie pas la touche eco-friendly en précisant que cette enceinte est conçue avec une majorité de matériaux recyclés et en ajoutant un mode basse consommation sur lequel l’enceinte bascule lorsqu’elle est inactive.

