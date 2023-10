Ces écouteurs sans fil avec ANC signés JBL sont à moitié prix pour la fin des French Days

Les French Days touchent à leur fin mais il est encore possible de trouver quelques pépites parmi toutes ces promotions. Par exemple, les JBL Tune 235 NC TWS passent de 99,99 euros à seulement 49,99 euros chez Boulanger. Un excellent rapport qualité-prix sachant que ces écouteurs sans fil embarquent la technologie très prisée de la réduction de bruit active.

La réduction de bruit active est une technologie très prisée, elle filtre les bruits extérieurs pour que l’utilisateur soit isolé dans une bulle sonore, encore plus qu’avec une simple isolation passive. On la retrouve surtout dans les casques et écouteurs sans fil haut de gamme, beaucoup moins dans le milieu de gamme. Les JBL Tune 235 NC TWS font partie des rares écouteurs de cette tranche tarifaire à en profiter et alors que les French Days touchent à leur fin, il est possible de les obtenir à moitié prix chez Boulanger.

Les JBL Tune 235 NC TWS en bref

Une ANC efficace et des appels clairs avec deux micros par écouteur

Une autonomie de 40 heures

Compatible avec les assistants vocaux

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les JBL Tune 235 NC TWS est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez Boulanger.

Des true wireless du milieu de gamme à moins de 50 €

Les JBL Tune 235 NC TWS sont des écouteurs sans fil sur tige, un peu comme les AirPods. Le constructeur américain fait le choix d’un design sobre qui reprend trait pour trait celui du modèle précédent, les Tune 230 NC qui ont reçu un Red Dot Design Award l’année dernière. Le boîtier alterne entre revêtement mat et couche brillante avec le logo de JBL en gros et affiche une certification d’étanchéité IPX4 le rendant insensible à la pluie, aux aspersions et à la sueur.

L’un de ses points forts est son autonomie, d’après le constructeur, s’élève jusqu’à 40 heures sans la réduction de bruit active avec le boîtier. Avec elle, on peut compter sur une endurance de 32 heures. Quant aux oreillettes, une pleine charge leur permet de tenir 10 heures d’affilée et 8 heures avec la réduction de bruit activée. Pour ce qui est de la recharge par câble USB-C, il faut deux heures pour que la batterie récupère toute sa capacité et il suffit de 10 minutes de charge pour profiter de 2 heures d’écoute.

Une bonne réduction de bruit active à ce tarif

Comme leur prédécesseur, les JBL Tune 235 NC TWS embarquent des transducteurs de 6 mm alliés à la technologie Pure Bass de JBL qui met l’accent sur les graves pour un rendu plus percutant. Si les réglages par défaut ne conviennent pas, il est possible de les paramétrer sur l’application dédiée JBL Headphones qui permet aussi de calibrer la réduction de bruit active. Chaque oreillette est pourvue de deux micros qui permettent de passer des appels clairs et limpides et qui sont également compatibles avec les assistants vocaux.

Pour la réduction de bruit active, les JBL Tune 235 NC TWS s’appuient sur la technologie Smart Ambient qui ne permet pas seulement d’isoler l’utilisateur des bruits extérieurs, mais également de profiter d’un mode transparence. L’ANC est adaptative est réglable sur l’application de JBL. La fonction TalkThru va encore plus loin en baissant considérablement le volume de la musique et en orientant les micros vers l’extérieur pour entendre parfaitement un interlocuteur le temps d’une rapide conversation sans avoir à retirer les écouteurs.

