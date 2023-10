Echo Show 5 : la 3e génération de l’écran connecté d’Amazon est à -50 % pour la fin des French Days

Le nouvel Echo Show 5 d'Amazon, qui vient tout juste de sortir, bénéficie de plusieurs améliorations appréciables. Malgré son lancement récent, il est déjà proposé à moitié prix sur Amazon : on peut ainsi l'acquérir pour 54,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Il n’avait pas été renouvelé depuis 2021. Mais c’est désormais chose faite : l’Echo Show 5 a enfin bénéficié d’un lifting en cette fin d’année 2023, aussi bien au niveau de son design que de ses fonctionnalités. Cet écran connecté, toujours aussi pratique, offre ainsi une meilleure qualité sonore, une plus grande rapidité et une esthétique plus élégante. Si ces nouveautés vous tentent, sachez que l’Echo Show 5 de troisième génération a beau avoir été lancé tout récemment, il est déjà disponible à moitié prix en ce dernier jour des French Days.

Les points essentiels de l’Echo Show 5

Une nouvelle façade entièrement plane

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

Lancé à 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e génération) est en ce moment disponible à 54,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Echo Show 5 (2023).



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Show 5 (2023) au meilleur prix ?

Un écran connecté amélioré

Comme son prédécesseur, l’Echo Show 5 version 2023 se présente sous la forme d’un écran connecté tactile de 5,5 pouces capable d’afficher toute une série d’informations utiles au quotidien, comme la météo, l’actualité du jour, l’agenda ou encore les étapes d’une recette de cuisine. Il est aussi possible de l’utiliser comme écran pour regarder des séries sur les plateformes de streaming (sauf Netflix, non compatible avec ce modèle) ou même comme caméra de surveillance en votre absence grâce à sa petite caméra de 2 mégapixels intégrée. Un petit cache peut d’ailleurs être placé sur l’objectif pour ne pas que la caméra filme 24h/24 chez vous.

Outre ces caractéristiques qui ne changent heureusement pas, quelques améliorations ont tout de même été apportées sur ce nouveau modèle. Par exemple, contrairement à l’ancienne version, cette troisième génération présente une façade entièrement plane, un choix qui la rend bien plus élégante et moins massive. De plus, l’Echo Show 5 est doté d’un nouveau processeur plus rapide et d’un meilleur son, avec notamment des voix plus claires et des basses plus profondes. Un micro supplémentaire a par ailleurs été ajouté pour permettre à Alexa d’être plus réactive.

Un hub pour contrôler des objets connectés

L’Echo Show 5 intègre évidemment l’assistant Alexa, présent pour répondre à diverses requêtes vocales. Les fameux Skills, qui permettent de personnaliser l’expérience via des applications tierces, sont aussi de la partie. Mais là où l’Echo Show 5 peut s’avérer réellement utile au quotidien, c’est au niveau de la domotique.

En effet, l’écran peut servir à piloter les objets connectés présents chez soi (ampoules, prises, thermostats…) avec de simples commandes faites à Alexa. D’ailleurs, si vous possédez une sonnette vidéo connectée compatible, vous pourrez même surveiller la porte d’entrée depuis l’écran de l’Echo Show 5. Pour couronner le tout, ce nouveau modèle est compatible avec Matter, la nouvelle norme universelle des objets connectés qui va faciliter la connexion et le contrôle des produits de différentes marques pour la maison connectée. Autrement, le Wi-Fi et le Bluetooth sont aussi de la partie pour contrôler vos objets connectés.

