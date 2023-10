Amazon brade ce pack incluant 4 ampoules Philips Hue White & Color lors de son Prime Day

Philips Hue est sans conteste le leader du marché de la lumière connectée. Pour se lancer dans l'éclairage intelligent, les kits de plusieurs produits sont des solutions idéales et intéressantes financièrement. Celui comportant quatre ampoules White & Color est justement proposé en promotion à 113 euros au lieu de 199 euros sur Amazon pendant son Prime Day.

Les éclairages intelligents (ampoules, rubans, lampes portatives, etc.) conçus par Philips Hue font partie des références les plus efficaces du marché. Outre leur capacité à installer une ambiance chaleureuse et personnalisée dans nos intérieurs, les lumières connectées pilotables à la voix peuvent aussi être contrôlées à distance et même aider à réaliser des économies d’énergie. Si vous souhaitez démarrer dans la domotique, sachez que Philips Hue propose très souvent des kits pratiques comportant plusieurs produits. Celui comprenant quatre ampoules connectées White & Color est idéal pour commencer, d’autant plus qu’il coûte moins de 120 euros pendant les Jours Flash d’Amazon.

Les points forts des ampoules Philips Hue White & Color

16 millions de nuances colorées disponibles

Compatibles avec les assistants vocaux

Une application simple et pratique

Initialement affiché à 199 euros, le pack de 4 ampoules Philips Hue White & Color est désormais proposé à 113,49 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer moins cher et que des ampoules diffusant seulement des nuances de blanc vous suffisent, le pack de 4 ampoules Philips Hue White est lui aussi disponible en promotion : Amazon le propose à 56,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Des ampoules connectées chaleureuses

Ce pack Philips Hue comporte pas moins de quatre ampoules connectées White & Color (E27), qui s’installent comme des ampoules normales. Une fois vissés, ces éclairages doivent être appairés à un smartphone grâce au Bluetooth pour pouvoir moduler leur intensité et leur couleur via l’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android), sur laquelle il est possible de choisir parmi 16 millions de nuances colorées, froides ou chaudes. Idéal pour se concocter, depuis son smartphone, une ambiance personnalisée et chaleureuse dans la pièce de son choix. Des scénarios lumineux prédéfinis sont aussi disponibles en cas de manque d’inspiration.

Sachez tout de même que le pont Hue, qui n’est pas fourni dans ce pack, est plus que conseillé pour avoir accès à bien d’autres fonctionnalités pratiques. Ce Hue Bridge permet non seulement de contrôler jusqu’à 50 ampoules dans toute la maison (au lieu de 10 maximum, placées dans une seule pièce, sans le pont), mais il offre aussi la possibilité de simuler une présence en allumant les ampoules en notre absence, ou bien de créer des routines d’éclairage selon les moments de la journée et même de synchroniser les ampoules avec des films diffusés à la télévision. À noter aussi que le protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, est uniquement disponible avec le pont Hue.

Compatibles avec les assistants vocaux

Même sans ce pont Hue, les ampoules connectées sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri, qui vous permettront de piloter les ampoules White & Color à la voix. Concernant l’autonomie de ces ampoules, notez qu’elles promettent chacune une durée de vie de 25 000 heures. De quoi tenir plus années avant de devoir s’en séparer.

