Xiaomi 11T Pro : cet ancien flagship killer est à moitié prix durant les Jours Flash Amazon Prime

Même après deux ans d’existence, le Xiaomi 11T Pro a de quoi plaire, entre sa dalle Oled 120 Hz, sa puce Snapdragon et sa charge 120W. Le voilà encore plus intéressant maintenant que son prix passe de 669 euros à 329 euros seulement sur Amazon.

Si Xiaomi a récemment sorti ses nouveaux smartphones 13T et 13T Pro, le Xiaomi 11T Pro est loin d’être obsolète. Il se montre toujours efficace et équilibré. Il a de bons restes et voit son prix baisser de 340 euros grâce au Prime Day d’Amazon.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi 11T

Un bel écran Oled à 120 Hz

Des performances assurées par un Snapdragon 888

Son autonomie couplée à la charge de 120 W

Au départ à 669 euros pour la version 8 Go RAM et 128 Go de stockage, le Xiaomi 11T Pro voit son prix baisser sur Amazon et s’affiche désormais à 329,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 11T Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 11T Pro au meilleur prix ?

Un smartphone avec de bons restes

Le Xiaomi 11T Pro a toujours de quoi plaire, même si le 13T Pro vient tout juste de sortir. Il s’appuie sur une puce de chez Qualcomm, le Snapdragon 888, la meilleure de 2021. Elle reste suffisante pour accomplir vos tâches du quotidien : naviguer sur le web, binge watcher des séries, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D dans de bonnes conditions.

Vous allez pouvoir vous adonner à toutes ses activités sans trop vous soucier de l’autonomie. Le téléphone est capable de tenir toute une journée, ou deux en fonction si votre utilisation est modérée. Mais, son véritable point fort, c’est sa charge de 120 W qui permet de recharger le smartphone en seulement 17 minutes.

Avec peu de concessions

Pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro d’une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image.

En revanche, il pêche un peu sur la partie photo. Il n’est ni le meilleur, ni le plus mauvais en photo. Grâce à son capteur principal de 108 mégapixels, il capture de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée. On retrouve aussi un ultra-grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisants.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi 11T Pro.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures promotions des Jours Flash Amazon Prime

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Jours Flash Amazon Prime

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.