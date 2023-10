Sony Xperia 10 V : ce récent smartphone poids plume est moins cher pendant le Prime Day

Lancé cette année, le Sony Xperia 10 V est, selon la marque, le smartphone le plus léger du marché à être doté d'une batterie de 5 000 mAh. Une caractéristique intrigante qui pourrait en satisfaire plus d'un, d'autant plus qu'il est bien moins cher qu'habituellement pendant le Prime Day : Amazon le propose en effet à 379 euros au lieu de 449 euros.

C’est en mai dernier que Sony a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, composée du premium Xperia 1 V et du Xperia 10 V, un milieu de gamme qui a un atout particulier. En effet, il ne pèse que 160 grammes, alors qu’il intègre une grosse batterie. Une caractéristique qui suffit, selon la marque, à en faire un smartphone unique sur le marché. Si cette endurance prometteuse vous tente, sachez que durant le Prime Day d’Amazon, le Sony Xperia 10 V bénéficie d’une réduction de 80 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Sony Xperia 10 V

Un écran OLED de 6,1 pouces

Un poids plume de 160 grammes

Une batterie de 5 000 mAh

Lancé à 449 euros, le Sony Xperia 10 V est désormais affiché à 379 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Un poids plume… qui renferme une grosse batterie

En lançant son Xperia 10 V, Sony a annoncé la couleur : selon la marque, il s’agit tout simplement du smartphone le plus léger du marché à être doté d’une grosse batterie de 5 000 mAh. Ce modèle pèse en effet 160 grammes, ce qui est étonnement léger pour un smartphone de ce format. Outre sa batterie d’une taille conséquente, Sony Xperia 10 V comporte tout de même une dalle de 6,1 pouces, ce qui le range dans la catégorie des grands smartphones. Ce poids plume devrait en tout cas trouver son public sans difficulté.

Autrement, la dalle du Sony Xperia 10 V nous fait profiter de l’OLED pour des contrastes toujours aussi infinis. La marque promet même une luminosité décuplée grâce à la technologie Triluminos, héritée des téléviseurs de la gamme Bravia. On regrette toutefois les bordures un peu épaisses qui encadrent l’écran. S’agissant du reste du design, on a affaire à un smartphone « carré » aux tranches plates, qui bénéficie d’ailleurs de la certification IP65/68 pour une meilleure résistance à l’eau et la poussière.

Un smartphone endurant

Comme précisé plus haut, le Sony Xperia 10 V est doté d’une batterie de 5 000 mAh, qui offre, selon le constructeur, 34h de lecture sur une seule charge. Le smartphone devrait en théorie tenir toute une journée sans souci avec une telle batterie. Concernant ses performances, le Sony Xperia 10 V est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 695, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To. Une configuration qui devrait assurer une expérience fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D, sans pour autant pousser les graphismes au maximum.

Enfin, pour ce qui est de la partie photo, le Sony Xperia 10 V intègre un grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif avec zoom x2 de 8 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La marque met particulièrement en avant sa technologie de détection des scènes, des conditions et des sujets qui permet concrètement de sélectionner les meilleurs paramètres pour que la prise de vue soit la plus satisfaisante possible.

