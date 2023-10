Prime Day : remise incroyable de 900 € pour ce puissant laptop Asus Zenbook (OLED, Ryzen 9 5900HX)

Avec des finitions soignées, une fiche technique excellente et un écran de 14 pouces tactile et flexible, ce ZenBook 14 Flip OLED est un laptop très intéressant qui le devient encore plus en ce moment en étant proposé à 1 099 euros au lieu de 1 999 pendant le Prime Day.

Si vous aviez prévu d’attendre les Prime Day pour changer votre PC portable vieillissant, c’est sans doute le moment. C’est en effet sur Amazon qu’un deal de taille vient de faire son apparition avec un laptop Asus Zenbook 14 Flip équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX profitant d’une grosse remise de 900 euros sur son prix de base.

Que propose cette version du Asus Zenbook Flip 14 ?

Un puissant processeur AMD Ryzen 9 5900HX couplé à 16 Go de RAM

Un design fin, un châssis très léger et utlisable en mode « tente »

L’écran OLED tactile de 14 pouces en résolution 2,8k

Proposé à 1 999 euros habituellement, le PC portable Asus Zenbook 14 Flip OLED UN5401QA-KN160W est à 1 099 euros pendant le Prime Day chez Amazon, soit une remise immédiate de 900 euros.

Un PC Portable taillé pour la bureautique et la création de contenu

la série des Zenbook d’Asus est réputée pour sa fiabilité, sa solidité et surtout de proposer des configurations musclées pensées pour le travail de bureau et même la création de contenu. Ce modèle est doté d’un châssis fin et léger (à peine plus de 1,2 Kg) avec un écran OLED 90Hz d’une résolution de 2,8K (2880×1800 px). Il a aussi l’avantage d’être tactile, mais surtout de pouvoir se tourner à 360 degrés pour être utilisé en mode tablette. Il dispose aussi de l’ensemble des normes sans-fil actuelles comme le Wi-Fi Wi-Fi 6, Le Bluetooth en version 5.0 mais également une connectique complète à base d’un port USB 3.2 en Type C, de deux ports USB de type A en version 4.0, un port HDMI 2.0b et un port Micro-SD.

Plutôt puissant pour son gabarit

Mais c’est sous le châssis que la bête se montre avec un puisant processeur AMD Ryzen 9 5900Hx (3.3 GHz, 8 cœurs, 16 Threads, TDP 45W). Un CPU aussi puissant dans un aussi petit châssis relève du miracle. Couplé à 16 Go de RAM et d’un stockage de 1 TO en format SSD NVMe, autant dire que la bête est prête non seulement pour durer mais surtout de délivrer une puissance assez folle pour tous types d’usage, hors jeux vidéos (absence de GPU dédié). Ce Flip 14 sera donc une formidable machine de productivité à emmener partout, d’autant plus qu’elle est assez endurante avec sa batterie de 63 Whr pouvant tenir pendant 6 heures à pleine charge.

