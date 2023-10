Le rapport qualité-prix du Xiaomi 12T est excellent grâce à cette promotion

Le Xiaomi 12T arrive au côté d'un modèle Pro, et pourtant, c'est celui-ci que l'on vous recommande aujourd'hui. Il a l’avantage d’offrir une expérience proche du haut de gamme, mais avec un prix plus contenu grâce à cette offre : 399 euros contre 649 euros au départ.

Même si le constructeur a sorti ses nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro. Le Xiaomi 12T reste un smartphone milieu de gamme très intéressant. Il se frotte aux appareils plus haut de gamme grâce à une fiche technique aux petits oignons et coûte aujourd’hui 250 euros de moins grâce à cette offre.

En quoi le Xiaomi 12T est-il intéressant ?

Pour sa dalle Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz

Ses bonnes performances grâce à la puce Dimensity 8100-ultra

Sa charge 120 W + batterie de 5 000 mAh

Sorti en 2022, le Xiaomi 12T se négociait à 649 euros pour 8 Go + 256 Go, mais grâce à cette offre chez Orange, le téléphone est à seulement 399 euros. Choisissez bien l’option « téléphone seul » pour profiter de l’offre.

Des similitudes avec le modèle Pro

Le Xiaomi 12T copie et reprend quelques caractéristiques de son grand frère, le 12T Pro. Même taille et même poids, le 12T offre comme son aîné un grand format de 6,67 pouces. Il propose un écran Amoled affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Et pour notre plus grand plaisir, on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien. Il est même compatible Dolby Vision et HDR10+.

Pour continuer avec les ressemblances entre les deux smartphones, ils sont tous deux équipés d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Une grosse batterie, donc qui pourra faire tenir l’appareil une bonne journée, voire plus selon votre utilisation. S’il n’est pas compatible avec la charge sans fil, il profite d’une charge rapide de 120W. Celle-ci s’avère très efficace pour faire le plein d’énergie : il suffit de 19 minutes pour faire le plein de la batterie.

Des compromis acceptables

Au cœur du smartphone, se trouve un processeur Dimensity 8100-ultra de chez Mediatek, et non le Snapdragon 8+ Gen 1, que l’on retrouve sur la version Pro. Moins puissante, cette puce délivre tout de même de bonnes performances au quotidien, vous allez pouvoir profiter des jeux 3D sans accroc, lancer vos applications ou faire du multitâche sans souci. Toujours dans l’idée de proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien, ce modèle tourne sous Android 13 avec la version de l’interface MIUI 14. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Sur le volet de la photo, le 12T se contente d’un capteur de « seulement » 108 mégapixels au lieu de 200 pour la version Pro. Il se compose aussi d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Dans les faits, il est capable de capturer des clichés de bonne qualité, même si les résultats de nuit sont loin d’être parfaits et moins probants que sur le 12T Pro.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester ce modèle, mais nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi cumule un bon nombre de smartphones, et si vous souhaitez découvrir plus en détails son catalogue, nous avons concocté pour vous un guide regroupant les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2023.

