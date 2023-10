Ce laptop gaming ultra-puissant (RTX 4060 + i7 13e gen) est à prix canon

Le laptop gaming Medion Erazer Deputy P50 MD62519 devrait largement plaire aux joueuses et joueurs les plus exigeants à la recherche d'une machine très puissante qui ne fait aucune concession sur la fiche technique. Et il devrait en plus rassurer les budgets limités, puisqu'actuellement, il est proposé à 1 099 euros au lieu de 1 529 euros chez Cdiscount.

Les gamers qui souhaitent s’offrir un laptop gaming de qualité, équipés des composants les plus récents, pourront se tourner vers la marque Medion, qui fait aujourd’hui partie du groupe Lenovo. C’est dans sa gamme Erazer que l’on pourra trouver des PC portables gamers dotés de configurations très solides, à l’image du Deputy P50 MD62519. Écran rafraîchi à 240 Hz, RTX 4060, puce i7 de 13e génération… Ce modèle n’est clairement pas dénué d’atouts, et pourtant, il est affiché à un prix étonnamment bas pour une telle fiche technique.

Les points forts du laptop Medion Erazer Deputy P50 MD62519

Un écran QHD de 15,6 pouces à 240 Hz

Combo i7-13700HX + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 529 euros, le laptop gaming Medion Erazer Deputy P50 MD62519 est désormais proposé à 1 099 euros chez Cdiscount.

Un écran qui promet une expérience ultra-fluide

Le premier atout du Medion Erazer Deputy P50 MD62519 est sans conteste son écran. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque n’a pas fait les choses à moitié. On a tout d’abord droit à une dalle IPS QHD (2 560 x 1 440) de 15,6 pouces, soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image, d’une colorimétrie réaliste et de larges angles de vision sur une surface d’écran plus que confortable. Mais Medion ne s’est pas arrêtée là et ce n’est pas un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais bien de 240 Hz qu’on obtient ici. Inutile de préciser que tous les combos nerveux s’enchaîneront de manière très fluide.

Côté design, le Medion Erazer Deputy P50 MD62519 bénéficie d’une esthétique plutôt sobre avec son châssis noir mat qui se différencie assez des autres laptops gamers au design plus futuriste. La marque a toutefois opté pour des lignes anguleuses, histoire de conserver cette apparence « gamer », renforcée d’ailleurs par le clavier rétroéclairé. Les touches de commande les plus utilisées par les joueurs sont d’ailleurs bien mises en évidence. Pour ce qui est de la connectique, celle-ci est plutôt fournie avec un port USB-C (mais pas Thunderbolt), deux ports HDMI, un mini DisplayPort, un port audio, un port Ethernet et trois ports USB, dont deux USB 3.0.

Des performances de haute volée

La configuration du Medion Erazer Deputy P50 MD62519 n’est pas en reste. À l’intérieur de la bête, on trouve en effet un processeur Intel Core i7-13700HX 16 cœurs cadencé à 3,70 GHz (boost jusqu’à 5 GHz !) et épaulé par 16 Go de RAM. Lancée l’année dernière, la 13e génération de puces Intel promet un gain de performances certain dans les jeux vidéo. Pour couronner le tout, le laptop embarque également une récente RTX 4060, grâce à laquelle vous pourrez lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. La consommation électrique est en plus moindre que celle des générations précédentes.

Le Deputy P50 MD62519 s’accompagne par ailleurs d’un SSD de 1 To, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides du PC portable, histoire de profiter d’une dose de réactivité en plus. Enfin, n’oublions pas non plus que grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, les parties multijoueurs pourront s’exécuter sans aucune latence.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et les comparer avec le Medion Erazer Deputy P50 MD62519, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.