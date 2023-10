Ce forfait mobile flexible de 80 Go est sans aucun doute la meilleure offre du moment

LycaMobile n'est peut-être pas l'opérateur virtuel le plus populaire, mais il a le mérite de proposer des forfaits mobile à prix imbattable. C'est le cas de ce forfait de 40 Go à 7,99 euros par mois.

Peu connu du grand public, mais pourtant bien installé depuis des années en tant qu’opérateur virtuel international basé dans 22 pays dont la France, Lyca Mobile se targue aussi de proposer des forfaits 4G à des prix parmi les plus bas du marché. C’est, par exemple, le cas de ce forfait de 80 Go pour moins de 8 euros par mois, sans engagement, avec la 5G incluse et même la possibilité de souscrire à une carte eSIM.

Que propose ce forfait chez Lycamobile ?

Le prix (très) bas et qui ne bouge pas

La possibilité de changer de forfait et d’annuler à tout moment

Les appels/SMS/MMS illimités

80 Go de données 5G en France

Jusqu’au 31 octobre, le forfait de 80 Go chez Lycamobile est à 7,99 euros par mois sans changement de prix au bout de 30 jours d’abonnement. Il est d’ailleurs possible de changer de forfait ou de résilier à tout moment, ce qui rend cette offre l’une des plus flexibles de marché.

Un forfait flexible au bon prix

Ce forfait , l’abonné dispose d’une enveloppe de données plus que suffisante pour tous ses usages. Selon l’Arcep, les Français utilisent en moyenne 14,3 Go de données mobiles par mois. Les 80 Go en 5G de ce forfait permettent donc largement de regarder de nombreuses vidéos en streaming, de naviguer allègrement sur les réseaux sociaux ou encore jouer en ligne. Mieux, jusqu’à 7 Go de données peuvent être utilisés en Europe ou dans les DOM.

Forfait mobile oblige, les appels et SMS en illimités en France métropolitaine sont inclus, mais pas de MMS. Ces mêmes prestations sont aussi disponibles depuis l’Union européenne et les DOM en local et vers la France font aussi partie de cette offre, avec tout de même une limite : 300 minutes, soit 5 heures d’appel téléphonique, et 250 SMS par jour ou 3000 minutes et 1000 SMS par mois (30 jours filants).

Avec le réseau de Bouygues Télécom

Lycamobile est un opérateur virtuel, par conséquent, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc bénéficier d’un réseau national de qualité. En 5G, l’opérateur fait partie des meilleurs du marché avec SFR et Orange, aucun problème donc pour bénéficier d’une bonne connexion depuis les grandes villes et même dans les transports.

Comment conserver mon numéro de téléphone mobile ?

Il est d’abord nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

