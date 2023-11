Une montre Samsung à moins de 150 € ? C’est possible grâce à cette offre

La Samsung Galaxy Watch 5 a beau être sortie l'année dernière, elle n'est pas pour autant démodée. Et si on recommande encore plus facilement cette montre actuellement, c'est grâce à son prix, qui a rarement été aussi bas : Darty la propose à 149 euros au lieu de 299 euros.

Lancée l’année dernière au même moment que sa version Pro, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 avait déjà de bons arguments à faire valoir, malgré quelques petits défauts qui ne lui ont pas permis d’obtenir plus de 7/10 lors de notre test. Bien qu’aujourd’hui remplacée, la Galaxy Watch 5 reste tout de même recommandable, surtout lorsqu’elle est affichée à moins de 150 euros, un prix plutôt rare pour cette montre.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 5

Une montre agréable à porter + certifiée IP68

De nombreuses applications

Plusieurs fonctionnalités de santé

Lancée à 299 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm, graphite) est actuellement affichée à 149 euros chez Darty.

Un design qui change peu, mais une montre agréable à porter

Cela nous a sauté aux yeux à sa sortie : la Samsung Galaxy Watch 5 est une copie conforme de sa prédécesseure, la Galaxy Watch 4, au niveau du design. Mais cette ressemblance n’est pas forcément un défaut, d’autant plus que la Galaxy Watch 5 est très bien conçue, agréable à porter grâce à sa carrure peu imposante et sa légèreté. Pour ne rien gâcher, elle peut même être portée sous la douche ou dans une piscine puisqu’elle est dotée de la certification IP68.

Au niveau de son écran, on a droit à une dalle Super AMOLED de 1,36 pouce de définition 450 x 450 pixels et l’Always-On. La marque promet d’ailleurs que cet écran, recouvert d’un verre saphir, est plus résistant aux rayures qu’auparavant.

Un volet santé complet

La Galaxy Watch 5 se veut être un parfait coach de sport et de santé. Pour assurer cette tâche, elle peut compter sur une batterie de capteurs et de fonctionnalités : un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur géomagnétique pour la boussole, mais aussi un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, pour le taux de masse grasse, un électrocardiogramme, un tensiomètre, un cardiofréquencemètre… De quoi permettre de mesurer le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou encore de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Un GPS est aussi présent, mais il manque malheureusement de précision. Pour le sport, la Galaxy Watch 5 peut reconnaître plus de 90 activités.

Côté interface, la montre connectée tourne sous Wear OS 4, qui donne accès à de nombreuses applications. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Galaxy Watch 5 est capable de fonctionner pendant un peu plus d’une journée, mais pas plus. Un mode économie d’énergie est heureusement présent si besoin. Compatible Qi, la montre met 50 minutes à passer de 0 à 90 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 5.

