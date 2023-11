SteelSeries Arctis 9X : moitié prix pour cet excellent casque gamer sans fil conçu pour la Xbox

SteelSeries fait partie des références incontournables lorsqu'il s'agit de choisir un casque gamer haut de gamme, ses modèles ont été plusieurs fois récompensés par la critique et utilisés par des équipes d'eSport lors de compétitions. Peut-être fut-ce déjà le cas de l'Arctis 9X ? Ce casque est sorti il y a un peu plus de quatre ans, mais est toujours recommandable, surtout pour les possesseurs d'une Xbox. En ce moment, il est à 114,97 euros au lieu de 219,99 euros chez Amazon.

SteelSeries est un constructeur danois spécialisé dans les périphériques et accessoires à destination des gamers, ses casques sont notamment connus pour être excellents, même dans les milieux de compétition. Certains modèles ont même été créés spécialement pour exploiter tout le potentiel des technologies audio des dernières consoles (Tempest 3D pour la PS5, Dolby Atmos pour la Xbox Series X). Par exemple, cet Arctis 9X a été créé pour la Xbox One et ce casque profite actuellement d’une baisse de près de 50 %.

Le SteelSeries Arctis 9X en résumé

Une prestation sonore de haute qualité, encore plus avec la spatialisation

Un micro ClearCast qui fait du bon travail

Un casque confortable avec une bonne autonomie

Au lieu de 219,99 euros habituellement, le SteelSeries Arctis 9X est maintenant disponible en promotion à 114,97 euros chez Amazon.

Solide, endurant, mais surtout confortable

Avec ce design en bandeau de masque de ski, on retrouve bien la patte de SteelSeries qui ne change pas le look de ses casques depuis plusieurs années. Il reste relativement discret avec sa couleur noire et quelques liserés verts pour indiquer que ce casque a été conçu pour la Xbox. À l’instar des autres casques SteelSeries, l’Arctis 9X fait dans la sobriété mais il mise surtout sur sa robustesse et son confort avec son arceau en métal, facile à régler et entouré d’un bandeau élastique pour ne pas trop peser sur le sommet du crâne.

Le confort est également assuré par les oreillettes, celles-ci sont assez grandes pour englober toute l’oreille et déjà assurer une bonne isolation passive, si bien qu’il n’y a presque pas besoin d’une réduction de bruit active. Les oreillettes sont garnies de mousse et recouvertes de tissu pour assurer un confort sur la longue durée et une bonne aération afin que la température ne monte pas trop. Enfin, on y retrouve les molettes pour contrôler le volume et le mixage entre le son du jeu et celui du chat vocal.

Un casque qui tire tout son potentiel avec la Xbox

Si le SteelSeries Arctis 9X est considéré comme un casque haut de gamme, c’est surtout grâce à ses prestations sonores assurées par des transducteurs en néodyme de 40 mm. Les basses sont puissantes, bien présentes mais savent laisser la place aux médiums et aux aigus pour les sons plus clairs et la restitution des voix. Encore mieux, la spatialisation sonore est renversante ! Il est possible d’en profiter sur la Xbox Series X qui prend en charge le Dolby Atmos et sur PC via Windows Sonic. Tout est paramétrable sur le logiciel compagnon de SteelSeries.

Côté micro, le SteelSeries Arctis 9X embarque un modèle bidirectionnel en col de cygne, rétractable et doté de la technologie ClearCast qui donne un rendu limpide de la voix pour rester compréhensible et élimine les bruits parasites provenant de l’extérieur. Enfin, casque sans fil oblige, le SteelSeries Arctis 9X fonctionne sur batterie et annonce une autonomie de 20 heures. Une durée qui n’est pas extraordinaire au regard des modèles plus récents mais qui nous ferait recharger ce casque environ toutes les semaines si l’on joue régulièrement.

