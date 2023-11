Ce forfait mobile mérite votre attention : 80 Go sur le réseau Orange pour moins de 10 €/mois

Si vous recherchez un forfait mobile abordable avec une quantité confortable de données 4G, nous avons déniché l'offre sans engagement qu'il vous faut : Lebera propose en ce moment 80 Go pour seulement 9,99 euros par mois, même après la première année.

Lebara n’est pas un nouvel opérateur dans le milieu des forfaits mobile sans engagement. Celui-ci dispose de plusieurs années d’expérience dans le milieu, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer des forfaits parmi les moins chers et surtout avec le réseau Orange alors que d’autres sont affiliés aux réseaux de SFR ou Bouygues Télécom. Ce forfait de 80 Go figure parmi les plus intéressants puisqu’il est disponible pour moins de 10 euros par mois, sans que le prix change au bout d’une période donnée.

Que propose ce forfait chez Lebara ?

80 Go en France dont 5 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau Orange, le meilleur selon l’Arcep

forfait flexible : il est possible de le changer à tout moment

Le forfait Lebara de 80 Go est disponible à 9,99 euros par mois. Il est possible de le renouveler au bout de 30 jours ou de le modifier selon ses envies. La carte SIM est également distribué gratuitement.

L’opérateur propose d’autres forfaits tout aussi intéressants, notamment celui de 130 Go pour 13,99 euros par mois pour les mêmes conditions.

Un forfait pas cher avec le meilleur réseau mobile en France

Lebara est un opérateur virtuel qui dispose d’un partenariat avec Orange pour distribuer le réseau à ses abonnés. Avec 80 Go de données sur ce forfait, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. Mais, vous n’êtes pas bloqué à ce montant, puisque vous pourrez passer à un forfait plus volumineux en Go sans frais au bout de 30 jours.

Aussi bien utilisable en France qu’à l’étranger

Lebara délivre aussi des forfaits valables à l’étranger. L’opérateur propose des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM. Dans le cas de ce forfait, l’enveloppe de data à l’étranger est de 5 Go pour ce forfait.

Comment conserver votre numéro de téléphone ?

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs que la carte SIM triple découpe est distribuée gratuitement chez cet opérateur.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Le petit 10 à 30 Go Appels illimités 10 Go - 30 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir RED Forfait 4G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.