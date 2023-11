Switch OLED : la célèbre console de Nintendo chute à un prix inédit lors du Single Day

Bonne nouvelle, grâce au Single Day, la Nintendo Switch OLED chute à 259 euros, contre 349 euros à sa sortie. Une belle promotion si vous envisagez d'offrir la console hybride pour Noël.

Il faudra surement patienter jusqu’à fin 2024 pour que la Nintendo Switch 2 fasse son apparition sur le marché. En attendant, si vous souhaitez vous en procurer une, la Swith OLED est la plus aboutie : avec son écran OLED, mais aussi quelques améliorations bienvenues par rapport à la première génération, cette console hybride a de quoi plaire. Aujourd’hui, elle coûte 90 euros de moins grâce à ce code promo durant le Single Day.

Les points forts de la Nintendo Switch OLED

Un joli design modernisé

Un écran OLED et des bordures affinés

Un port Ethernet sur le dock et un stockage doublé

Au lieu de 349,99 euros au départ, la Nintendo Switch OLED ne coûte plus que 259 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. Retrouvez également la Nintendo Switch Lite en promotion : 174 euros avec le code FR15, au lieu de 199 euros sur AliExpress. La livraison se fait depuis l’Espagne, donc pas de problème de TVA ou frais de douanes à régler à la réception du colis.

Une console revisitée avec un écran plus agréable

La Nintendo Switch OLED n’est certes pas le modèle Pro que l’on attendait, mais cette version vient avec son lot de nouveautés qui fait plaisir. Contrairement à la première Switch, celle-ci opte pour un écran OLED afin de proposer un contraste plus agréable pour des images aux couleurs plus belles et plus vibrantes. L’affichage est amélioré aussi par l’affinement des bordures permettant une meilleure immersion en jeu.

Une fois en main, on ressent qu’elle a légèrement pris du poids (23 g en plus). Plus étonnant, elle possède les mêmes dimensions que le modèle classique, alors que l’écran est bien plus grand : on passe d’une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pouces auparavant. Et ne vous en faites pas, si l’écran s’élargit, vous pourrez toujours y ajouter les joy-con de votre Nintendo Switch classique, car la console conserve à peu près le même gabarit.

Des ajustements bienvenus

Côté esthétique, on a droit à un design modernisé, mieux fini et largement plus fiable au niveau de la béquille. Même le dock change de look avec un coloris blanc et des bords arrondis, en plus de profiter d’un port Ethernet pour accélérer les téléchargements.

Quelques points sont à souligner, comme son écran toujours limité à une qualité 720p en mode portable ou 1080p sur dock, ou encore sa puce Tegra X1+, piqué au modèle de 2019. Elle reste tout même un bon investissement, surtout si vous possédez encore un modèle de 2017 dont l’autonomie est devenue trop juste. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go. De quoi profiter d’un stockage plus grand pour installer les derniers jeux du catalogue de la firme nippone.

Retrouvez notre test sur la Nintendo Switch Oled.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

