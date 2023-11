Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ : le plus premium des Redmi voit son prix chuter au Single Day

Bien équipé, il n'y a aucun doute que le Note 12 Pro Plus représente le top de l'expérience Redmi. Si son prix frôle les 500 euros, ce n’est pas le cas durant le Single Day : il tombe à 269 euros.

Dans le catalogue de Xiaomi, la gamme de smartphones Redmi Note offre une expérience complète sans se ruiner. Avec le Redmi Note 12 Pro Plus, la marque met le paquet en proposant un capteur de 200 Mpx, une charge véloce, un bel écran et une puce puissante. La facture est assez salée, mais grâce au Single Day, il coûte 230 euros de moins qu’à son lancement.



Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, c’est quoi ?

Un bel écran Oled 120 Hz

De la puissance à revendre

Un chargeur d’une puissance de 120 W

Vendu au départ à 499 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus se négocie aujourd’hui à 269 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus au meilleur prix ?

Un Redmi qui se veut davantage premium

Avec le Redmi Note 12 Pro Plus, Xiaomi met un point d’honneur à délivrer un smartphone performant. Pour cela, il intègre la puce Dimensity 1080 de MediaTek. Elle offre une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour utiliser vos applications ou faire du multitâche. Elle permet aussi de jouer à des jeux en 3D avec un niveau graphique moyen tout en évitant les ralentissements. À noter, il faut prendre garde à la chauffe qui peut rapidement monter.

Avec une batterie de 5 000 mAh, le téléphone est capable de tenir une journée et demie, et peut même atteindre la fin de la deuxième journée avec le mode économie d’énergie. Le véritable plus, c’est sa compatibilité avec la charge de 120 W. Elle lui permet de passer de 10 % à 100 % d’autonomie en moins de 30 minutes — un très bon score pour le prix.

Sans pour autant briller sur tous les points

Le design du Redmi Note 12 Pro Plus est relativement commun, mais efficace. On apprécie la présence d’un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main, mais il prend un peu trop les traces de doigts à notre goût. L’un de ses véritables points forts, c’est bien son écran Oled confortable de 6,67 pouces rafraichi à 120 Hz et en définition Full HD+. Lors de nos mesures, la pointe de luminosité à 799 cd/m2 et un joli Delta E. C’est l’une des meilleures expériences possibles pour un smartphone de ce prix.

Pour finir sur la partie photo, son capteur principal de 200 mégapixels est bon, même s’il n’éblouit pas. On peut regretter un mode HDR un peu capricieux, un mode portrait un poil agressif et un capteur macro complètement inutile. Il offre tout de même de jolis clichés, mais vous ne serez pas le photographe attitré de vos amis.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.