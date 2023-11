Ce forfait mobile 80 Go n’est qu’à 8,99 €/mois, mais tout le monde ne peut pas en profiter

Cdiscount mobile remet en avant son offre de forfait mobile spéciale pour les membres CDAV (Cdiscount à volonté) avec 80 Go pour 8,99 euros par mois. C'est juste dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter...

Cdiscount mobile est de ces opérateurs virtuels qui multiplient les offres de forfait mobile en ce moment. Ce MVNO est aussi intégré dans l’écosystème du revendeur, car il propose en ce moment une offre exclusive pour les membres Cdiscount à Volonté (CDAV), à savoir une réduction sur le forfait 4G de 80 Go, affiché normalement à 9,99 euros par mois.

Voici le forfait Cdiscount Mobile

80 Go de données 4G en France métropolitaine + 9 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec le réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait mobile 4G de 80 Go chez Cdiscount mobile est affiché à 8,99 euros par mois pour les membres CDAV (Cdiscount à volonté) et à 9,99 euros pour les clients non-membres. C’est toujours sans engagement et la carte SIM n’est qu’à 1 euro au lieu de 10 habituellement.

Si vous n’êtes pas membre, sachez que le service est gratuit pendant 6 jours, puis coûte 29 euros à l’année.

La fiabilité du réseau de Bouygues Telecom

Avec le réseau de Bouygues Telecom, Cdiscount est un opérateur mobile virtuel s’assurant d’un des meilleurs réseaux de l’hexagone. La quasi-totalité du territoire est couverte et vous pouvez profiter des infrastructures partenaires en Europe et en DOM.

Côté appels, les forfaits proposés disposent des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro mobile français.

Une quantité confortable de données 4G

Le forfait mobile de 80 Go de Cdiscount mobile s’adresse à celles et ceux qui ont besoin d’une grande quantité de données chaque mois. Avec cette offre, vous pourrez naviguer sur Internet durant de longues heures, visionner des contenus en streaming, jouer à des jeux en ligne, ou même faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils. Vous pourrez ainsi éviter tous les petits désagréments de connexion que l’on a tendance à subir avec l’ADSL à la maison, si vous n’avez pas la fibre chez vous.

Comment faire si je veux souscrire, mais conserver mon numéro de téléphone ?

Lors de l’inscription, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle que vous pouvez obtenir simplement en appelant le 3179. Vous recevez un SMS avec le code suite à l’appel. Une fois l’inscription terminée, la résiliation de votre précédent forfait sans engagement se fait automatiquement et sans frais supplémentaires.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile Lebara

80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.