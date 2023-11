Moins de 800 € pour un vélo électrique de qualité, c’est aussi ça le Black Friday !

Si vous attendiez la période du Black Friday pour acheter un vélo électrique à prix abordable, Intersport anticipe le vendredi noir et fait baisser le prix de son récent Nakamura Crossover LTD : de 1 299 euros à 799 euros.

Intersport est présent sur le marché des vélos électriques et s’est fait remarquer grâce à sa marque Nakamura comptant une trentaine de références. Un nouveau modèle vient de faire son apparition il y a quelques semaines : le Crossover LTD. Il s’agit d’un vélo tout chemin à prix abordable qui voit déjà son prix baisser de 500 euros.

Les atouts du Nakamura Crossover LTD

Un vélo électrique bien équipé

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une bonne autonomie : 60 km

Avec un prix barré à 1 299 euros, le vélo électrique Nakamura Crossover LTD profite de 500 euros de réduction et s’affiche désormais à 799 euros sur le site Intersport. N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Un vélo tout chemin qui ne lésine pas sur l’équipement

Le Nakumara Crossover LTD est un vélo tout chemin électrique qui va plaire aux utilisateurs urbains. En plus de son bon rapport qualité-prix, il propose une panoplie d’accessoires qui constitue le strict minimum pour un vélo urbain digne de ce nom, à savoir une béquille, un garde-boue et un porte-bagages.

Par contre, avec 24 kilos sur la balance, il ne fait pas partie des plus légers de sa catégorie. Si vous n’avez pas de local pour le ranger ni ascenseur, le monter chez vous pourrait s’avérer délicat. Autrement, on apprécie la présence de freins à disque hydrauliques, mais aussi d’une d’une fourche suspendue de 100 mm qui est très utile pour lisser les aspérités de la route et autres irrégularités. À cela s’ajoute des pneus de 27,5 pouces avec des bandes de roulement et réfléchissantes pour rester visible la nuit tombée.

Idéal pour les trajets urbains

Pour les déplacements en ville, le vélo tout chemin Nakamura s’appuie sur un couple de 45 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts, ce qui est correct pour des trajets urbains. Le constructeur n’indique pas le type de capteur utilisé : capteur de couple ou capteur de rotation. Autrement, on a un tableau de bord de couleur, qui donne des indications sur la vitesse, la batterie, ou le mode utilisé. À noter, le Bluetooth est de la partie, pour se connecter à l’application NAKA E-POWER.

Enfin, sur la partie autonomie, le Crossover LTD de Nakumura s’appuie sur une batterie de 375 Wh directement intégrée dans le cadre, qui confère 60 km d’autonomie d’après le constructeur. Alors, Intersport n’a pas indiqué si ce chiffre a été obtenu avec le mode d’assistance le plus faible ou le mode le plus puissant, mais c’est généralement le mode le plus faible… Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement sur des petits trajets.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.