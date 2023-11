Batman participe aussi au Black Friday avec -50 % sur l’Asus ROG Phone 6 à son effigie

Après une collaboration réussie avec Blizzard, Asus s'est lancé dans un partenariat avec DC pour concevoir cette édition Batman de son célèbre Asus ROG Phone 6. En amont du Black Friday, il est possible de profiter d'un smartphone gaming puissant aux couleurs du Chevalier Noir de Gotham en faisant de grosses économies puisque son prix chute de 1 229 euros à seulement 649 euros en boutique officielle.

L’Asus ROG Phone 6 est l’un des meilleurs smartphones gaming du marché, non seulement pour ses performances mais également pour la qualité de ses éditions limitées. À l’heure actuelle, ce smartphone se décline en deux éditions à l’effigie d’une licence célèbre : Diablo et Batman. Et en ce moment, c’est l’édition Batman de l’Asus ROG Phone 6 qui se met aux couleurs du Black Friday avec cette réduction de 47 % en boutique officielle.

L’Asus ROG Phone 6 Edition Batman en quelques mots

Un écran AMOLED rafraîchi à 165 Hz

Les performances du MediaTek Dimensity 9000+

Une batterie de 6 000 mAh avec recharge de 65 W

Un étui de rangement et des accessoires comme sortis tout droit de la Batcave

Au lieu de 1 229 euros habituellement, l’Asus ROG Phone 6 Edition Batman (256 + 12 Go) est maintenant disponible en promotion à 649 euros en boutique officielle.

Le Chevalier Noir dégaine enfin son Bat-phone

Ce qu’on apprécie particulièrement avec les éditions limitées des Asus ROG Phone 6, c’est la qualité. Nous avons été déjà éblouis par l’édition Diablo et on peut s’attendre à être autant satisfait par ce smartphone livré dans cet attaché-case made in Batcave. L’Asus ROG Phone 6 s’accompagne ici de quelques accessoires tels qu’une coque de protection AeroCase Batman, d’un pin d’éjection en forme de Batarang avec son socle et d’un mini-projecteur Bat-Signal.

Au niveau du design, ce smartphone arbore une teinte semi-mate Night Black en référence à la livrée du Chevalier Noir de Gotham et ajoute même un logo Batman Aura RGB à l’arrière. Pour ce qui est de l’écran de 6,78 pouces, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce que l’on ne voit jamais sur un smartphone d’ordinaire. Il est toutefois dommage qu’il soit seulement certifié IPX4.

Un smartphone aux performances fracassantes !

Contrairement à ce que peut laisser penser la référence du produit, il ne s’agit pas réellement d’un Asus ROG Phone 6, mais d’un ROG Phone 6D pour la simple raison qu’il embarque un MediaTek Dimensity 9000+ au lieu d’un Snapdragon 8+ Gen 1. Les deux processeurs sont des monstres de puissance et sont à peu près équivalents, mais le MediaTek Dimensity 9000+ a la fâcheuse habitude de bien chauffer, il serait plus sage d’acheter l’accessoire AeroActive Cooler 6 à côté. Sur ce point, ce smartphone se rapproche plus d’une édition Firefly que d’une édition Batman.

Pour la partie photo, cet Asus ROG Phone 6 embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et un capteur frontal de 12 Mpx pour immortaliser les souvenirs des prochaines fêtes de fin d’année. Le mode vidéo peut filmer jusqu’en 4K 60 i/s ou en 8K 24 i/s. Enfin, ce smartphone embarque une batterie de 6 000 mAh dotée de deux cellules de 3 000 mAh chacune pour une autonomie de plus d’une journée et accepte la recharge de 65 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus ROG Phone 6D qui a la même configuration.

Afin de comparer l’Asus ROG Phone 6 Batman Edition avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones gaming du moment.

