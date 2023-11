Moins de 400 € pour la Xbox Series X ! C’est ça, la magie du Black Friday

Les promotions sur les consoles dernière génération ne sont pas courantes et il faut bien un événement comme la Black Friday Week pour que cela arrive. Chez E.Leclerc, la Xbox Series X s'affiche à seulement 395 euros au lieu de son prix normal de 549 euros. Au vu de la récente augmentation du prix de la console de Microsoft, c'est une promotion qui permet de se faire plaisir tout en épargnant ses finances !

Pendant cette Black Friday Week, même les dernières consoles next-gen n’échappent pas aux déferlantes de promotions. La PlayStation 5 est en réduction seule et en pack un peu partout mais c’est aussi le cas de la console de Microsoft, la Xbox Series X. Avec cette promotion de 28 %, autant dire que cette console mérite plus que tout de trôner sous le sapin de Noël, il est possible de l’obtenir en ce moment à 395 euros chez E.Leclerc.

Les atouts de la Xbox Series X

Une console pour jouer en 4K 120 FPS

100 % rétrocompatible avec les anciens titres Xbox

Les avantages du Xbox Game Pass et de l’écosystème Microsoft

Au lieu de 549 euros habituellement, la Xbox Series X est maintenant disponible en promotion à 395 euros chez E.Leclerc. Sachez que la Xbox Series S est également en promotion, à 229,99 euros au lieu de 299,99 euros chez la Fnac.

La console de salon la plus puissante à ce jour

Avec la PS5, la Xbox Series X a lancé une nouvelle ère dans le gaming avec des performances de plus en plus à la pointe. Il s’agit d’abord de la première génération de console de salon à fonctionner nativement en 4K 60 FPS mais aussi à embarquer un SSD pour stocker et lancer les jeux. Celui de la Xbox Series X est doté d’une capacité de 1 To, celle-ci pouvant être étendue avec une carte d’extension conçue spécialement pour la console. En ce qui concerne l’installation, il est conseillé de la poser à la verticale pour faciliter le refroidissement.

Techniquement parlant, la Xbox Series X est la console de salon la plus puissante à ce jour. Elle tourne nativement en 4K 60 FPS mais est également compatible au jeu en 120 FPS et peut supporter la 8K 60 FPS bien qu’aucun jeu ne propose cette définition native à l’heure actuelle. On retrouve également le ray-tracing tout comme le son spatial Dolby Atmos pour être totalement immergé dans son jeu grâce à l’effet surround. Et malgré toute cette puissance, la Xbox Series X tourne dans le plus grand des calmes.

Le Xbox Game Pass, la valeur ajoutée de Microsoft

L’écosystème Xbox est probablement le plus grand atout de cette console. En plus de profiter d’une rétrocompatibilité totale avec les anciens titres depuis la première Xbox, l’abonnement au Xbox Game Pass permet de profiter de nombreux avantages. Ce service permet d’accéder à un catalogue de plusieurs centaines de jeux en dématérialisé avec la possibilité de jouer aux nouveautés le jour de leur sortie mais aussi de profiter des avantages d’un abonnement EA Play. De plus, cet écosystème ouvert permet de retrouver ses jeux en cloud gaming depuis une autre plateforme.

Qu’en est-il des exclusivités ? Microsoft possède quelques licences telles que Forza, Gears et Halo. Mais pour le moment, c’est Sony qui a la main haute avec des titres plus nombreux et qualitatifs. La situation pourrait toutefois changé dans les prochaines années puisque le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a récemment été acté après des mois de batailles administratives, rajoutant ainsi plusieurs licences mythiques à son catalogue telles que Call of Duty. De plus, le géant américain ne s’arrêterait pas sur cette victoire si l’on en croit les rumeurs sur de potentiels rachats de studios nippons comme Capcom et Kojima Productions.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series X.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

