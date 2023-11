Le meilleur bon plan Black Friday du jour : un forfait 5G 100 Go à 13,99 euros par mois

Envie d'un nouveau forfait 5G ? Ne cherchez pas plus loin.

Les forfaits mobile généreux en données 5G sont généralement affichés à des tarifs mensuels très élevés. D’où la nécessité de se tourner vers des marques à bas prix qui permettent de consommer une grosse quantité de data sans payer le prix fort, et sans faire de concessions. B&You, la marque bon marché et sans engagement de Bouygues Télécom, propose par exemple, un forfait mobile de 200 Go de 5G pour moins de 14 euros par mois, soit l’une des meilleures offres du moment.

Que propose ce forfait Bouygues Telecom ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposé à 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le même lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Une énorme quantité de data

Malgré son prix mensuel plutôt contenu, le forfait mobile 5G de B&You qui nous intéresse ici est (très) généreux en données. Les utilisateurs ont en effet droit à 100 Go de 5G, une quantité de data qui permet de naviguer sur Internet durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne, de visionner des contenus en streaming ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans craindre de voir son enveloppe de 5G se vider rapidement. Notons aussi que le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone.

Et si vous comptez voyager dans un pays européen ou dans les DOM, vous pourrez avoir accès à une enveloppe de 30 Go de 5G, mais attention, elle sera décomptée du forfait de base. À moins d’avoir une utilisation vraiment intensive, cette petite concession n’est pas embêtante, et les 30 Go seront largement suffisants pour être confortable en voyage, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications illimitées

Le forfait mobile de B&You comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Enfin, l’offre de B&You permet évidemment de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Télécom, qui couvre près de 99 % du territoire métropolitain et offre une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’ARCEP.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 6917 sites 5G 3,5 GHz

11261 sites 5G/4G partagé 16,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6976 sites 5G 3,5 GHz

6790 sites 5G/4G partagé 15,99€ 30,99€ Pendant 6 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 7791 sites 5G 3,5 GHz

149 sites 5G/4G partagé 16,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.