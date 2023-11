Prix super intéressant pour ce TV 4K gigantesque 75 pouces de Philips pendant le Black Friday

Vous cherchez le plus grand TV possible au meilleur prix pendant ce Black Friday ? Ce TV LED de 75 pouces de chez Philips fera sans doute largement l'affaire, surtout au prix de 866 euros au lieu de 1 200 euros.

Philips est un constructeur de TV assez polyvalent et propose dans ses gammes divers types de dalles allant du LED classique à l’OLED, dans toutes les tailles et surtout à des prix très intéressants. Pendant la Black Friday Week, ce TV LED géante de 75 pouces (189 cm de diagonale) est à un prix jamais vu puisqu’il est possible de se l’offrir pour moins de 900 euros chez le revendeur Ubaldi.

Le Philips 75PUS8108/12 en quelques mots

Une dalle 4K 60 Hz de 75 pouces

La présence de l’Ambilight

Trois ports HDMI 2.1

Lancé à 1 199 euros, Pendant la Black Friday Week, ce TV Philips 75PUS8108/12 est actuellement affiché à 890 euros sur le site de Ubaldi mais en utilisant le code 3DAYS4623 lors de la commande, le TV tombe au prix de 866 euros.

Un TV gigantesque avec l’ambilight intégré

Cela fait près de 20 ans que Philips s’est mis en tête d’élargir le champ de vision de ces TV grâce à sa technologie Ambilight et la marque n’a franchement pas envie de tourner la page. Il faut dire que ça fonctionne toujours aussi bien vu que ce système est présent sur l’immense majorité de ses TV. Ce 75PUS8108 ne déroge pas à la règle et en bénéficie. Il est ainsi capable de projeter un halo coloré sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres de LED installées au dos de l’appareil. Une technique qui permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme diffusé.

L’Ambilight sublime ici la diagonale de la dalle et il faut dire qu’elle est conséquente : 75 pouces, soit 189 cm de diagonale. Autant le dire maintenant, cette Dalle LED n’est faite pour tous les salons, ni les meubles TV, mais si vous avez la possibilité de l’accrocher à un mur, elle saura faire de votre intérieur une véritable salle de cinéma.

Un TV LED qui peut tout faire, ou presque

Cette 75PUS8108 propose bien évidemment une définition 4K, ainsi qu’une compatibilité avec Dolby Vision pour des images lumineuse de meilleure qualité si la source est compatible. Pas de système d’upscalling ici cependant, il faudra bien faire attention à ne pas être trop proche de l’écran sous peine de voir les pixels baver en définition plus basse. La dalle est rafraichie à 60Hz, mais elle se débrouille pour le gaming puisqu’il intègre 3 ports HDMI 2.1 avec le mode ALLM et eARC disponibles. Néanmoins, pas de Freesync et encore moins de G-Sync embarqué.

Côté son, on a droit à une émulation Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Enfin, Côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous l’OS maison de Philips disposant de la quasi-totalité des plateformes de SVOD. Pas de Google TV ici, mais il est compatible avec Simplyshare, un système permettant de partager du contenu via son smartphone ou autre très facilement. Bien sûr, Google Assistant et Chromecast sont aussi de la partie.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.