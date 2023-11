LG Gram 17 : ce grand laptop est aussi léger que son prix pendant le Cyber Monday

Vous cherchez un laptop puissant, grand et transportable facilement ? Il n'y a pas 36 solutions et c'est LG qui vous la propose. Le Gram 17 pèse seulement 1,3 kg et concentre puissance et écran géant pour un laptop à moins de 1200 euros pendant le Cyber Monday chez la Fnac.

Moins populaire chez nous qu’aux Etats-Unis, la gamme de laptop surnomée « Gram » de chez LG est pourtant un sérieux prétendant pour figurer parmis les meilleurs Ultrabook du marché. Pendant le Cybermonday, on trouve la version la plus grande de la dernière génération du laptop, à savoir la version 17 pouces, avec une sacrée réduction de 40% sur son prix de lancement chez la Fnac.

Les points à retenir du LG Gram 17

Une dalle de 17 pouces au format 16:10, avec une définition 2,5K

Un processeur Intel Core i7-13e gen + 32 Go RAM + 1 To

Une autonomie solide

Au lieu d’un prix barré à 1 999,99 euros, le LG Gram (17Z90R-AD78F) est remisé à -40% et coûte désormais 1 199,99 euros chez la Fnac.

Le grand laptop le plus léger au monde

Le LG Gram 17 est un PC portable étonnant, d’abord par son rapport poids et taille. La marque mise sur la légèreté pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,35 kg et 17 mm d’épaisseur, ce qui est impressionnant pour un laptop de 17 pouces. Le produit est aussi parfaitement construit avec des finitions exemplaires tout en bénéficiant de lignes épurées et sobres. La dalle IPS est de définition QHD+ (2560 x 1600 pixels) là encore de très bonne qualité avec un spectre colorimétrique de 99% DCI-P3, le tout avec un format 16:10 parfaitement adapté pour travailler avec ou pour regarder des films et des séries.

Sa finesse n’empêche pas le LG Gram 17 de s’équiper d’une bonne connectique, avec deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, un lecteur de cartes microSD, une prise jack et enfin un port HDMI.

Une machine polyvalente

L’autre point fort de ce modèle est sans aucun doute sa configuration avec en chef d’orchestres son processeur Intel i7 13e génération (1360P), un CPU de 12 cœurs cadencés à 2.2 GHz (boost jusqu’à 5 GHz), le tout, couplé à 32 Go de RAM. Le Gram 17 est donc globalement rapide, épaulé un SSD de 1 To.

N’espérez cependant pas faire tourner les derniers jeux du moment : le LG Gram 17 est dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Iris Xe est capable de faire tourner quelques titres très peu gourmands en ressources. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque la marque annonce 15 heures d’utilisation. Un chiffre qui variera évidemment selon votre usage, mais qui reste suffisant pour être productif tout au long de la journée. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins plutôt lente. Comptez 2 heures 30 minutes pour une charge complète.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.