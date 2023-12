Cette puissante barre de son Samsung compatible Dolby Atmos coûte 150 € de moins pour Noël

Pour rendre plus impactant et immersif vos films et séries, une barre de son est idéale. Et la HW-Q600C de Samsung fera très bien l’affaire, surtout que son prix chute à 349 euros contre 499 euros de base.

Si Samsung règne sur le secteur des smartphones, le constructeur sud-coréen est aussi très bon en matière de téléviseur, mais aussi de barres de son : ici le modèle HW-Q600C propose de belles performances avec un rendu 3.1 et une comptabilité Dolby Atmos pour un son plus dense. Elle a de sérieux atouts, et coûte 150 euros de moins.

Les points forts de la Samsung HW-Q600C

Une barre de son élégante avec caisson de base

Un rendu sonore 3.1 avec 9 haut-parleurs

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

De base à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q600C (2023) se trouve en promotion à 449,99 euros sur le site Darty, mais grâce à une ODR de 100 euros, elle tombe à 349,99 euros. Cette offre est également disponible sur le site de la marque.

Puissante, pour rendre vos contenus plus immersifs

La Samsung HW-Q800C totalise 9 haut-parleurs dont un central, configurés en 3.1.2 canaux. L’ensemble délivre un rendu très précis avec un équilibre tonal quasi-parfait des graves aux aigus. Le caisson de basse remplit agréablement son office en se montrant dynamique malgré sa taille. Il peut être installé n’importe où dans une pièce sans que cela impacte la qualité du son.

Elle est capable de simuler un son surround 3D grâce à la technologie DTS Virtual:X. Cette dernière donne au son une dimension plus verticale, lequel peut aussi se diffuser dans toutes les directions. Ajoutons à cela la présence du Dolby Atmos, qui promet lui aussi un son vaste et riche.

Imposante, mais qui réussi à se fondre dans le décor

Avec une telle puissance, c’est sans surprise qu’on découvre des dimensions imposantes. Elle pèse 3,8 kilos, mais sa finesse permet de la glisser facilement sous votre téléviseur sans nuire à votre décoration. Avec son look minimaliste et ses lignes épurées, elle ne fera pas tache sous votre téléviseur et vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur. Le caisson de basse restera quant à lui rester même si ce dernier saura se faire entendre quand cela sera nécessaire. Il se synchronise sans fil pour simplifier l’installation et, sans risque de vous emmêler les pieds dans un câble.

D’ailleurs, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, la barre de son est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI ARC. Notez qu’il est également possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son. En revanche, on ne pourra pas compter sur des compatibilités avec Chromecast ou AirPlay 2.

Pas convaincu par la solution de Samsung, pas de panique, il existe d’autres références de barres de son. Pour cela, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

