L’excellent Samsung Galaxy A54 est encore plus excellent avec 150 € de réduction

Le Samsung Galaxy A54 apparaît comme étant la référence de 2023 sur le segment milieu de gamme. C'est un smartphone que l’on ne peut que recommander, surtout quand son prix passe de 499 euros à seulement 349 euros.

Avec son Galaxy A54, la firme sud-coréenne a pris le temps d’améliorer la copie de son milieu de gamme par excellence. Son écran d’exception, son suivi logiciel, son confort de prise en main et sa photo tout à fait correcte, il cumule de nombreux points. On a lui a d’ailleurs attribué la note de 9/10, ce sont donc les yeux fermés que nous vous le conseillons surtout avec 150 euros de moins.

Les caractéristiques clés du Samsung Galaxy A54

Un écran digne d’un haut de gamme

Une puce équilibrée et un suivi logiciel exemplaire

Deux jours d’autonomie sans forcer

Au départ à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est aujourd’hui remisé à 349,99 euros seulement sur le site Cdiscount.

Un splendide écran

Le Galaxy A54 profite d’une bonne qualité de fabrication. Samsung va même jusqu’à copier le look de son smartphone haut de gamme, le Galaxy S23, en y intégrant un dos en verre plat impeccablement intégré qui fait son petit effet. En photo, il se montre très capable de la plupart des situations, notamment grâce à son capteur de 50 mégapixels.

Si sa dalle peut être un poil compact pour celles et ceux qui voudraient un plus grand confort de visionnage (6,4 pouces), elle ne déçoit pas : Oled, 120 Hz, luminosité excellente, des couleurs fidèles, elle est très agréable à utiliser et offre bon confort de visionnage. En bref, c’est sans aucun de doute l’un des meilleurs écrans du marché pour ce tarif.

Une bonne efficacité et durabilité

Pour fonctionner, le A54 utilise une puce Exynos 1380, accompagnée par 8 Go de RAM, un SOC un peu plus véloce que celle du modèle précédent. Même si ce ne sont pas les meilleures performances du marché, il se montre fluide et réactif au quotidien. Pas de ralentissement à l’horizon, sauf peut-être en jeux 3D où il ne faudra pas être trop gourmand.

C’est sur la partie logicielle qu’il brille jusqu’à obtenir la note maximale à notre test. Il tourne sous One Ui 5 basé sur Android 13 et s’en sort très bien. Que ce soit les animations fluides, ou les nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées comme les modes et les routines, la possibilité d’empiler les widgets les uns sur les autres, etc. Mieux encore, il va pouvoir vous accompagner un bon nombre d’années avec quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. Enfin, le Galaxy A54 tient sans peine une journée et demie, mais la charge s’élève à seulement 25 W.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, découvrez notre test sur le Samsung Galaxy A54.

Le constructeur sud-coréen propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023.

