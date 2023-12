Asus Zenfone 10 : ce smartphone compact est moins cher que pendant le Black Friday

Les constructeurs proposant des smartphones compacts ne sont pas nombreux, Samsung et Google sont présents sur ce marché et Apple s'en est retiré il y a quelques années. Quant à Asus, on retrouve une gamme entièrement dédiée aux smartphones compacts et premium, les Zenfone. Chez Amazon, le dernier modèle en date est moins cher que durant le Black Friday en passant de 849 euros à 649 euros.

Alors que la plupart des constructeurs divisent leur catalogue de smartphones en catégories entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, Asus fait le choix de l’originalité en proposant des smartphones compacts avec les Zenfone d’une part et des smartphones dédiés au gaming avec les ROG Phone de l’autre. Des smartphones aux spécificités rares, et premium, chaque modèle est une vraie réussite. Le Zenfone 10 n’est pas une exception, et en ce moment, le dernier smartphone compact d’Asus profite d’une promotion de 200 euros.

Les atouts de l’Asus Zenfone 10

Un design tout compact pour un smartphone tout mignon

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie à la hauteur des plus grands

Cette version du smartphone était proposée à 749 euros pendant le Black Friday, donc c'est 50 euros de moins aujourd'hui !

Un mini-smartphone premium qui fait mouche

Après un Zenfone 9 particulièrement réussi, Asus est revenu avec le Zenfone 10 qui adopte la même philosophie du smartphone compact et agréable à prendre en main. Cette fois-ci, le constructeur taïwanais a opté pour un revêtement en plastique au lieu du dos en verre glissant, ça ne fait pas très premium mais le Zenfone 10 reste un appareil robuste avec une certification d’étanchéité IP68. Pour ce qui est de l’écran de 5,9 pouces, nous retrouvons une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une bonne calibration des couleurs.

Les Zenfone ne sont pas reconnus pour leurs performances en photo, et bien qu’Asus ait amélioré sa copie avec le Zenfone 10, il ne peut espérer rivaliser avec un Galaxy S23 ou un Pixel 7 Pro. Il embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,9) et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Dans cette configuration, seul le capteur principal propose de bonnes prestations avec une saturation des couleurs flatteuse à l’Å“il, mais l’ultra grand-angle qui accuse quelques faiblesses et l’absence de téléobjectif privent le Zenfone 10 d’une bonne polyvalence photographique.

La petite bête en a dans le ventre

S’il est peu porté sur la photo, le Zenfone 10 est avant tout une bête de performances et d’autonomie. Avec un Snapdragon 8 Gen 2 dans les entrailles, il est impossible de le mettre en défaut question puissance. Que ce soit pour la navigation, la lecture vidéo ou le gaming sur les gros jeux du Play Store, ce smartphone s’en sort brillamment. Son format compact laisserait penser une moins bonne gestion thermique mais il n’en est rien. Durant notre test, le smartphone s’est mis à chauffer de manière excessive uniquement lorsqu’il a été soumis aux benchmarks, mais jamais durant un usage classique ou en jeu.

Enfin, on penserait qu’avoir une bonne autonomie avec un smartphone compact relève de la gageure, et pourtant, l’Asus Zenfone 10 est un champion dans le domaine. Avec sa batterie de 4 300 mAh, il peut tenir facilement deux jours en usage normal, ce qui est rare pour une batterie de cette capacité. Du côté de la recharge, l’Asus Zenfone 10 accepte une puissance de recharge de 30 W qui lui permet de refaire le plein en à peu près une heure. D’ailleurs, un bloc chargeur de cette puissance est inclus dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Zenfone 10.

Afin de comparer l’Asus Zenfone 10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros du moment.

