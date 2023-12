Ce laptop gaming (RTX 4060 + Intel Core i5) en promotion mérite sa place sous le sapin

Lorsqu'il est question de laptop gaming, on peut avoir un budget limité mais aussi des exigences, et avec ce genre de bécane qui continue de se démocratiser, il devient plus facile d'avoir une configuration puissante à un bon prix. Par exemple, ce Medion Erazer Deputy P60 avec une RTX 4060 et Intel Core i5 lancé à 999,99 euros est maintenant vendu à 799,99 euros chez Rue du Commerce.

Moins connu que sa maison mère, Lenovo, Medion est un constructeur allemand aujourd’hui spécialisé dans les PC fixes et les ordinateurs portables dédiés au gaming. Si la marque s’évertue à proposer des configurations à un prix contenu, elle n’enlève rien à leurs performances afin de pouvoir profiter des derniers jeux vidéo et ceux à venir. Chez Rue du Commerce, ce Medion Erazer Deputy P60 avec une RTX 4060 profite d’une réduction de 200 euros pour les fêtes de Noël.

Le Medion Erazer Deputy P60 en quelques points

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5-12450H

Un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM DDR4

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Medion Erazer Deputy P60 est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Rue du Commerce.

Un laptop avec RTX 4060 à un bon rapport qualité-prix !

Commençons par le commencement : la RTX 4060. Cette carte graphique est l’une des dernières-nées de Nvidia, commercialisée il y a bientôt une année, et quand bien même elle n’est pas plus puissante qu’une RTX 3070, elle est assez performante pour faire tourner les derniers jeux AAA en Full HD. Il est également possible d’avoir recours au ray-tracing et au DLSS 3 pour améliorer son expérience de jeu. Le meilleur atout de ce GPU reste toutefois sa consommation maîtrisée, ce qui permet d’exploiter tout son potentiel même dans un laptop.

Avec la RTX 4060, on retrouve un processeur Intel Core i5-12450H. Il s’agit de l’avant-dernière génération de processeurs Intel mais ce modèle a encore de beaux restes pour pouvoir fonctionner parfaitement avec la RTX 4060. Il est doté de huit cœurs et est cadencé par défaut à 2,4 GHz et à 4,4 GHz en mode turbo boost. Ce processeur est assisté par 16 Go de RAM DDR4 et la configuration est complétée par un SSD PCIe 4.0 de 512 Go. Enfin, ce laptop n’intègre pas de système d’exploitation par défaut, il faut donc investir dans une licence pour pouvoir correctement l’utiliser.

Un écran classique mais calibré pour le gaming

Afin de proposer une bonne expérience gaming, un laptop se doit également d’embarquer un écran fluide, ce que l’on retrouve effectivement sur le Medion Erazer Deputy P60. Ce dernier se dote pour son écran de 15,6 pouces d’une dalle IPS-LCD qui lui confère des angles de vision ouverts et d’une bonne colorimétrie. L’écran est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) mais a surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour avoir un affichage ultra-fluide. Ce genre d’écran est classique aujourd’hui mais reste prisé des gamers.

Le châssis se dote quant à lui d’une connectique assez variée pour un usage polyvalent, nous avons là deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un mini DisplayPort, un port Ethernet RJ45, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3.5 mm. Enfin, à l’instar des autres laptops gaming, le Medion Erazer Deputy P60 ne propose pas une grande autonomie à cause des besoins énergétiques de ses composants, sa batterie de 54 Wh a une autonomie de 5 heures en usage normal selon le constructeur.

Afin de comparer le Medion Erazer Deputy P60 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros du moment.

