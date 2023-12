Juste à temps pour Noël, la manette Xbox Series Elite 2 est bradée à -33 %

Rarement en promotion, la Xbox Series Elite 2, la manette Pro de Microsoft, revient à un meilleur prix pile à temps pour la mettre sous le sapin : 119 euros contre 179 euros au départ.

Si Sony a tenté de faire sa propre manette haut de gamme, elle n’a pas eu un franc succès, comparé à la Xbox Series Elite 2 de Microsoft. Modulaire, aux finitions exemplaires et utilisable sur de nombreux supports, elle est l’accessoire ultime de jeu. En ce moment, on la trouve à un prix plus raisonnable grâce à cette remise de 60 euros.

Les avantages de la Xbox Elite Series 2

Une bonne qualité de fabrication

De nombreuses options de personnalisation

Compatible avec Xbox, PC, Android et iOS

Au départ à 179,99 euros, puis remisée à 149,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 de Microsoft se négocie aujourd’hui à 119,99 euros sur le site Cdiscount, mais aussi sur le site de la Fnac. On la trouve aussi au même prix sur Amazon, mais il se peut qu’elle soit livrée après Noël.

La manette ultime de Microsoft

Cette seconde version de la Xbox Elite Series propose une expérience améliorée et plus complète encore que la première du nom. Elle vient d’abord améliorer un point que l’on déplorait sur le premier modèle, la batterie. Une bonne chose, puisqu’elle est dorénavant capable de tenir 40 heures d’autonomie, le tout, rechargeable via un port USB-C. Son véritable point fort est sa capacité à s’adapter à votre style de jeu pour réussir vos parties.

Vous pouvez customiser à votre guise l’expérience, via une application « Xbox Accessories qui permet d’enregistrer diverses configurations pour assigner différentes touches à différentes commandes. Une panoplie d’accessoires et de pièces de rechange sont mises à disposition. Il est possible de régler la tension des sticks pour personnaliser la course de ces deniers en fonction des jeux. Pareil pour les gâchettes arrière, qui proposent 3 modes différents en plus des moteurs de vibration intégrés et indépendants. Mieux encore, Microsoft les équipe d’une surface antidérapante — pour une meilleure prise en main.

Pour jouer sur de multiples supports

Cette manette sans fil est aussi très appréciée pour sa prise en charge sur divers supports. Équipé du Bluetooth, il est possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette, ou même sur Nvidia Shield. Vous pourrez évidemment l’utiliser sur les Xbox Series X et S ou Xbox One (Classique, Slim ou X). Eh oui, Microsoft avait promis la rétrocompatibilité de ses jeux, mais aussi de ses accessoires. En revanche, il ne faudra pas compter sur la compatibilité avec la PS4 ou la PS5, vous comprendrez bien sûr pourquoi.

Envie d’en savoir plus ? Nous vous invitons à lire notre test sur la Xbox Elite Series 2 de Microsoft.

Si vous ne souhaitez pas opter pour une manette Xbox, nous vous invitons dès maintenant à consulter nos guides des meilleures manettes pour PC et pour Android/iPhone.

