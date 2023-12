De 999 € à 579 € : c’est la chute libre pour le Xiaomi 13 pendant les fêtes de fin d’année

Sorti cette année, le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme qui cumule les bons points. S'il a été lancé à un prix très élevé, c'est à l'approche de Noël qu'il devient vraiment recommandable, puisqu'il est enfin de retour moins cher : Cdiscount le propose en effet à 579 euros au lieu de 999 euros.

Si Xiaomi est davantage connu pour ses smartphones peu chers aux excellents rapports qualité/prix, certains modèles de la marque sont lancés à des prix assez élevés, mais qui sont heureusement justifiés par des configurations solides. Ces références restent toutefois bien plus intéressantes lorsqu’elles sont en promotion, comme le Xiaomi 13, un smartphone premium puissant avec un écran OLED à 120 Hz, que l’on peut actuellement trouver avec plus de 40 % de réduction.

Les points essentiels du Xiaomi 13

Une dalle OLED de 6,36 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2

Le charge rapide de 67 W

Initialement proposé à 999 euros, le Xiaomi 13 (12+256 Go) est désormais affiché à 579 euros chez Cdiscount.

Un design « iPhone-like » et un écran bien fluide

À première vue, le Xiaomi 13 semble s’inspirer du design de l’iPhone et des Galaxy S22 et S23 avec ses tranches plates et ses angles légèrement arrondis. Évidemment, la ressemblance s’arrête là puisque ces derniers smartphones sont conçus avec des matériaux plus nobles, alors que le Xiaomi 13 se contente d’un revêtement plus plastique. L’avantage de ce choix, c’est bien sûr la légèreté qu’il confère : le Xiaomi 13 ne pèse que 189 grammes, ce qui promet une prise en main confortable.

Pour ce qui est de son écran, le Xiaomi 13 intègre une dalle OLED de 6,36 pouces avec une définition FHD+, et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 1 900 cd/m², soit un score plus que satisfaisant. N’oublions pas le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, qui permet de profiter d’animations très fluides. L’interface MIUI 14 basée sur Android 13 offre quant à elle une expérience tout aussi fluide et intuitive.

Une charge très rapide qui rassure

Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié côté performances en misant sur un Snapdragon 8 Gen 2, la plus récente puce haut de gamme de Qualcomm qui équipe les fleurons de 2023. Le gain de performances sur Geekbench par rapport à la précédente génération s’élève ainsi à 37 %. Le Xiaomi 13 fait donc preuve d’une grande puissance et peut exécuter toutes les tâches du quotidien sans ralentissement, y compris quelques jeux gourmands. À noter que la puce est ici associée à 12 Go de mémoire vive. Côté photo, on peut compter sur un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels avec une stabilisation mécanique, ainsi qu’un téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3.2) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Notons d’ailleurs que Xiaomi s’est alliée à la marque Leica, ce qui promet des clichés efficaces et réalistes grâce à des couleurs fidèles.

Enfin, concernant son autonomie, le Xiaomi 13 embarque une batterie de 4 500 mAh, qui devrait le faire tenir durant une journée complète. On retiendra surtout la charge rapide filaire de 67 W, puisque d’après la marque, le smartphone est capable récupérer 100 % de batterie en moins de 40 minutes. Sachez aussi que le Xiaomi 13 est compatible avec la charge sans fil 50 W et 10 W en charge inversée.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi 13.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

