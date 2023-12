Ce Chromebook boosté à l’i3 de 12e gen est à un excellent prix dans ce pack chez Darty

Idéal pour la bureautique, l'Asus Chromebook Plus CX3402 profite d'un processeur puissant et surtout de Chrome OS, toujours aussi fluide et simple d'utilisation. Actuellement, ce Chromebook est inclus dans un pack pratique à 399,99 euros au lieu de 449,99 euros chez Darty.

C’est en octobre dernier que les Chromebook Plus, des PC portables sous ChromeOS de nouvelle génération, sont arrivés sur le marché. Ces nouveaux modèles se caractérisent notamment par plus de puissance, une interface repensée et des fonctions autour de l’IA. De quoi rendre le Chromebook bien plus intéressant et qualitatif pour les étudiants ou les professionnels qui recherchent une machine simple pour des tâches de bureautique. Si cette référence vous intéresse, sachez que celle proposée par Asus est actuellement incluse dans un pack comprenant également un étui et une souris, affiché à moins de 400 euros.

Les points forts de l’Asus Chromebook Plus CX34

Un écran Full HD de 14 pouces

Un processeur Intel Core i3 de 12e gen + 8 Go de RAM

Chrome OS, toujours aussi pratique

Initialement affiché à 449,99 euros, le pack comprenant un Asus Chromebook Plus CX34, un étui et une souris est désormais proposé à 399,99 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus Chromebook Plus CX34. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402) au meilleur prix ?

Une puissance décuplée

L’Asus Chromebook Plus CX34 fait partie de la nouvelle génération de Chromebook, annoncée cet automne. L’un des changements majeurs opérés par Google se situe au niveau des performances du Chromebook. Le modèle Asus proposé ici n’embarque pas un processeur ARM, mais bien une puce Intel Core i3-1215U, cadencée à 1,2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulée par 8 Go de RAM. On a donc ici droit à une puissance bien supérieure aux anciens Chromebooks, ce qui permettra aux étudiants ou aux professionnels d’enchaîner les tâches de bureautique avec fluidité. Le tout est complété par un SSD de 128 Go, qui garantit des lancements rapides et des temps de chargement considérablement réduits, histoire de gagner en productivité.

L’Asus Chromebook Plus CX34 intègre par ailleurs une dalle tactile Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 14 pouces qui offre une navigation intuitive. La connectique se compose quant à elle d’un port USB 3.2 Gen 2, de deux ports USB 3.2 Gen 2 Type C et d’un port HDMI. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 sont aussi de la partie.

L’interface Chrome OS, simple et efficace

L’un des atouts majeurs de l’Asus Chromebook Plus CX34, comme tous les autres Chromebooks, c’est évidemment son système d’exploitation, Chrome OS. Cet OS est réputé pour être très simple d’utilisation et pour offrir une bonne fluidité au quotidien. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers sont directement intégrées au Chromebook. Et pour ne rien gâcher, cet OS demande peu de ressources pour fonctionner rapidement.

Les Chromebook Plus profitent par ailleurs d’une toute nouvelle interface pour ChromeOS, qui utilise d’ailleurs Material You, le nouveau style visuel de Google. Le géant américain a aussi tenu à ajouter une touche d’IA. Ainsi, l’IA locale vous permettra de faire de la retouche photo grâce à la gomme magique, tandis que l’IA générative de Google en cloud donnera la possibilité de créer des fonds d’écran sur mesure ou de nous épauler dans l’écriture de textes, peu importe l’application utilisée.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebooks du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.