Rarament un laptop avec un Ryzen 5 dernière gen n’a été aussi bradé que ce Lenovo IdeaPad

Avoir un petit budget ne doit pas forcément nous conduire à opter pour les PC portables les moins performants. Quelques références au très bon rapport qualité/prix valent clairement le détour, à l'image du Lenovo IdeaPad 1 qui embarque un Ryzen 5 de dernière génération tout en s'affichant à 399,99 euros sur Amazon au lieu de 729,99 euros.

Pourquoi forcément opter pour un MacBook ou autre machine surpuissante quand on peut dénicher des PC portables tout à fait convaincants, si l’on en a une utilisation très simple, et surtout bien moins chers ? Les budgets restreints qui ne souhaitent pas faire trop de concessions pourront par exemple se tourner vers le Lenovo Ideapad 1, qui embarque tout de même un Ryzen 5 de dernière génération et un SSD généreux, mais qui est surtout proposé à -45 %.

Le Lenovo IdeaPad 1 en bref

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 5 7520U + 8 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Un châssis compact et fin

Initialement affiché à 729,99 euros, le Lenovo IdeaPad 1 est désormais proposé à 399,99 euros sur Amazon.

Un laptop efficace pour des tâches simples

Les travailleurs et les étudiants qui recherchent avant tout un PC portable suffisamment efficace pour enchaîner des tâches de bureautique pourront compter sur ce Lenovo IdeaPad 1. Ce laptop a tout de même l’avantage d’embarquer un Ryzen 5 7520U, soit un Ryzen 5 de dernière génération, qui est ici épaulé par 8 Go de mémoire vive et complété par une carte graphique AMD Radeon 610M. Ce combo est tout à fait performant pour les tâches classiques comme la navigation web et le multitâche, et permet même de faire un peu de retouche photo et de montage vidéo. En revanche, n’espérez pas lancer des jeux récents trop gourmands en ressources dans les meilleures conditions graphiques, au risque de souffrir de quelques ralentissements. On se contentera d’utiliser cet IdeaPad 1 dans un cadre productif avant tout.

Dans tous les cas, le Lenovo IdeaPad 1 offre une excellente réactivité, et ce, en grande partie grâce à son SSD de 512 Go, qui garantit des lancements rapides de logiciels et des temps de chargement considérablement réduits en plus de mettre à disposition un stockage plus que confortable. Autrement, grâce à cette configuration peu énergivore, le Lenovo IdeaPad 1 est en théorie capable de tenir durant une journée de travail avant de devoir passer par la case recharge, ce qui est plutôt rassurant.

Une machine légère à transporter facilement

Histoire de plaire encore plus aux télétravailleurs ou à celles et ceux qui doivent emporter leur laptop partout avec eux, Lenovo a opté pour un châssis compact et particulièrement léger : l’IdeaPad 1 ne pèse ainsi que 1,46 kg, soit un poids plume bien facile à transporter. L’épaisseur de ce PC portable est en plus vraiment contenue, mais cela ne lui empêche pas de proposer une connectique plutôt fournie avec un lecteur de carte SD, un port USB-A 2.0, un port USB-1 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, et une prise mixte écouteurs/micro. De quoi compléter son installation avec d’autres périphériques si besoin.

Enfin, au cœur de ce châssis, se niche également une dalle LCD Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit l’assurance de profiter d’une belle qualité d’image sur une grande dalle idéale pour travailler efficacement, et si besoin ouvrir plusieurs onglets sans qu’ils ne soient complètement illisibles. Côté audio, on a droit à des haut-parleurs stéréo Dolby Audio, et au-dessus de l’écran, à une webcam HD avec cache de confidentialité intégré, pour des visios de qualité.

