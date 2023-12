À -40 %, le smart display de Google ne coûte vraiment plus si cher que ça

Le Nest Hub 2e gen (2021) est l’écran connecté de Google. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui en font un assistant très pratique au quotidien. Aujourd’hui, il tombe à 59 euros seulement grâce à un code promo.

Même si le Google Nest Hub de 2ᵉ génération est sorti en 2021, il reste l’un des meilleurs Smart Display du marché. Avec cet écran, la firme de Mountain View améliore la qualité audio, et ajoute quelques capteurs pour assurer le suivi du sommeil. Pour moins de 60 euros, il va devenir un véritable allié dans votre quotidien.

Les avantages du Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021)

Son format compact

Son suivi du sommeil et sa bonne qualité sonore

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

Sorti à 99,99 euros, le Google Nest Hub 2e génération (2021) est remisé à 69,99 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger), mais grâce au code BOULANGER10, le smart display tombe à 59,99 euros. L’offre n’est valable qu’aujourd’hui, jusqu’au jeudi 21 décembre à 23h59.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Nest Hub 2ᵉ génération (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Nest Hub 2e génération (2021) au meilleur prix ?

Un petit écran efficace

Pour une deuxième génération, Google apporte très peu de changement côté design pour son écran connecté. Il reprend le look de son prédécesseur : simple et discret avec un pied qui s’intégrera dans toutes les pièces de votre maison, mais avec tout de même des dimensions plus généreuses et un poids plus élevé que le premier du nom.

Il est suffisamment compact pour ne pas prendre trop de place sur une table de nuit, et sa dalle IPS de 7 pouces reste lisible pour consulter les informations souhaitées. Le point positif ici, est que la luminosité de l’écran s’adapte à l’éclairage ambiant de la pièce pour n’être ni trop vive, ni trop faible. Parfait pour ne pas être éblouies par l’écran une fois la nuit tombée ou bien au petit matin. L’OS de Google est de la partie, et fonctionne autour de l’Assistant Google et de la fonction Chromecast. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés, demander la météo, l’actualité du moment ou les rendez-vous prévus sans difficulté.

Un assistant bourrées de fonctionnalités

Cet écran connecté change plutôt à l’intérieur. Avec un microphone en plus, il se révèle plus précis dans la reconnaissance vocale, et capte mieux les voix, même lointaines. L’audio aussi a été amélioré. Il intègre un transducteur de 43,5 mm qui délivre plus de puissance et un son de meilleure qualité. Le Nest Hub (2021) fait officiel d’enceinte d’appoint et suffit pour se réveiller et profiter de la radio et de la musique dans ce cadre.

Pour finir, il offre un bon suivi du sommeil intégré via Soli, une technologie radar. Plus besoin de wearable, l’appareil est capable de mesurer non seulement la durée de votre sommeil, mais aussi la qualité de ce dernier. Pour ce faire, l’appareil va capter vos mouvements, votre respiration, les variations de luminosité ou encore entendre vos ronflements pour déterminer la durée, et la qualité de votre sommeil. Tous les matins, un résumé de la nuit s’affiche sur l’écran. L’ensemble des données enregistrées peut ensuite être consulté, sur smartphone ou directement depuis l’écran.

Notre test sur le Google Nest Hub 2ᵉ génération 2021 pour plus de détails.

Envie de découvrir ce que propose la concurrence ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées avec écran en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.