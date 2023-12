Le nouveau MacBook Pro 14 avec puce M3 profite déjà d’une belle remise chez E.Leclerc

En ce moment, E. Leclerc propose une belle offre sur le tout nouveau MacBook Pro 14 pouces avec puce M3. S'il demande un budget conséquent, on apprécie cette remise qui le fait passer de 1 999 euros à 1 759 euros.

En octobre 2023, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme de MacBook Pro. Des ordinateurs portables qui ne cessent de gagner en puissance, notamment avec la présence de la puce M3 dans leurs entrailles. Ce sont des machines compactes qui impressionnent par leur efficacité et dont la version 14 pouces (512 Go) coûte déjà 240 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du MacBook Pro 14 M3 2023

Un écran de 14 pouces plus lumineux

La puissance de la puce M3

Silencieux et une très bonne autonomie

Lancé à 1 999 euros, le MacBook Pro 14 M3 2023 s’affiche à prix réduit sur le site E. Leclerc : 1 759 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Pro 14 M3 2023. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Pro 14 M3 2023 au meilleur prix ?

MacBook Pro 14 M3 2023 NOUVEAU : louez le MacBook Pro M3 sans engagement Dès 64,99 €/mois

Des finitions impeccables et un écran lumineux

Le MacBook Pro de 2023 ne change pas fondamentalement de design par rapport aux anciennes générations, mais se présente dans un tout nouveau coloris, le « Noir sidéral ». Il est vrai que celui-ci est du plus bel effet. Les finitions sont toujours excellentes, et on retrouve le même châssis en aluminium résistant.

À l’avant, on trouve un écran Mini Led Liquid Retina XDR de 14 pouces ultra-lumineux, proposant une définition de 3 024 par 1964 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. On a donc là un écran très bien calibré, qui promet une excellente luminosité et des contrastes très agréables qui se rapprocheraient même de ceux assurés par l’Oled. Seul reproche : son encoche toujours aussi disgracieuse.

Une puce qui met l’accent sur le gaming

Le MacBook Pro 14 de 2023 est animée par la dernière puce conçue par la marque : la M3 accompagnée de 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Autant dire qu’avec cette configuration, le laptop est capable de gérer les tâches les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la création de contenus, du design graphique et du développement logiciel. Le tout sans aucun ralentissement, et sans surchauffe de la machine, qui reste tout à fait silencieuse.

Le gaming est aussi de mise sur cette série 2023. La puce M3 supporte le ray tracing et la firme de Cupertino ajoute la technologie Dynamic Caching qui promet une optimisation accrue de la mémoire graphique. Une machine puissante capable de lancer le jeu et qui est capable de tenir une grosse journée sur une seule charge. Il est vendu avec un adaptateur secteur USB-C de 70 W pour une recharge rapide et efficace. Quant à la connectique, ce modèle dispose de deux ports Thunderbolt/USB 4, un port HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque et un port MagSafe 3.

Si vous êtes curieux, voici notre test sur le MacBook Pro 16 M3 Max 2023.

Si vous souhaitez découvrir les autres ultraportables de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.