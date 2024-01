Voici l’un des meilleurs forfaits mobile du début d’année 2024 : 80 Go pour 9,99 €/mois

En ce début d'année, Auchan Télécom a décidé de se mettre en avant avec notamment un nouveau forfait de 80 Go en série limitée. Celui-ci est listé à 9,99 euros par mois et son prix ne bouge pas après un an.

Le début de l’année 2024 vient de commencer et même si les opérateurs de forfaits mobile ont encore la tête en vacances, certains ont décidé de prendre l’initiative et modifiants leurs offres. Certains forfaits tirent leur épingle du jeu avec notamment celui de 80 Go chez Auchan Télécom qui se trouve à moins de 10 euros par mois sans augmentation de prix après un an.

Que propose ce forfait Auchan Télécom ?

80 Go de données 4G en France, avec le réseau de Bouygues Telecom

Appels, SMS et MMS illimités

Toujours sans engagement

Actuellement, le forfait de 80 Go chez Auchan Télécom est disponible à seulement 9,99 euros par mois. Le prix ne bougera pas, même après la première année.

Des prestations avantageuses pour le prix

Auchan Télécom fait partie de ses opérateurs ayant pour principal argument de proposer des forfaits au rapport Go-Prix défiant toute concurrence. Cette fois-ci, c’est un forfait de 80 Go à seulement 8,99 euros par mois. Son gros avantage est qu’il est disponible à ce prix pendant un temps indéterminé, ce qui fait de lui l’un des forfaits les plus avantageux du moment.. Bien sûr, il est sans engagement, vous avez la possibilité de le changer à tout moment.

L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Télécom que ce soit pour la 4G que pour les communications. Cela tombe bien, car les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Outre cette énorme quantité de données 4G, ce forfait de chez Auchan Télécom intègre, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Dernier atout de ce forfait : Auchan Télécom est un opérateur virtuel, par conséquent, l’opérateur Bouygues Telecom vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous pourrez donc bénéficier d’un réseau national de qualité.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

