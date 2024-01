À peine sorti, le Honor Magic 6 Lite est déjà 100 € moins cher lors des soldes

Dévoilé il y a peu, le Honor Magic 6 Lite se veut être un smartphone au bon rapport qualité-prix et qui se négocie déjà moins cher à l'occasion des soldes. En effet, ce nouveau milieu de gamme passe de 399 euros à 299 euros sur Amazon.

Honor a sorti tout récemment le Magic 6 Lite. Un smartphone milieu de gamme qui s’accompagne d’une fiche technique équilibrée et qui a obtenu la note de 7/10 à notre test. Même s’il ne se démarque pas de la concurrence, cet appareil est satisfaisant dans l’ensemble et recommandable, surtout avec une belle remise, comme c’est le cas durant ces soldes d’hiver.

Que propose le Honor Magic 6 Lite ?

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Un écran Amoled, 120 Hz, et une bonne luminosité adaptative

Une bonne autonomie

Disponible à sa sortie à 399,99 euros, le Honor Magic 6 Lite s’affiche d’ores et déjà en promotion : 359,90 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 60 euros, il tombe à 299,90 euros.

Honor va encore plus loin et propose le Magic 6 Lite à 299,90 euros avec en prime des écouteurs sans fil offerts.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Honor Magic 6 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Honor Magic 6 Lite au meilleur prix ?

Qu’est-ce qui fait du Honor Magic 6 Lite un bon investissement ?

Hormis son revêtement en plastique mat au dos, le Honor Magic 6 Lite offre de belles et prend même des allures de smartphone premium avec sa finesse et son écran incurvé. Avec une dalle de 6,78 pouces, l’appareil est assez grand, mais la prise en main reste assez bonne. Celle-ci n’est la meilleure, mais reste satisfaisante : Amoled, avec des couleurs vives, une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Côté performances, son snapdragon 6 Gen 1 se débrouille très bien pour les tâches élémentaires : navigation, réseaux sociaux, messages, appels, etc. En revanche, en jeu, c’est un peu plus compliqué. À noter, il tourne sous Android 13, et ne dispose que de 2 ans de mises à jour… Il se rattrape sur l’autonomie.

Le Magic 6 Lite a pu tenir une journée et demie. Une autonomie confortable qui s’accompagne d’une charge de 35 W satisfaisante. En 30 minutes, le téléphone récupère la moitié de la batterie. Enfin, côté photo, ce n’est pas son domaine de prédilection. Le capteur macro est toujours aussi inutile, les clichés manquent de lumière. Néanmoins, les selfies sont réussis, le mode portrait est correct et les couleurs sont assez fidèles à la réalité.

Plus d’informations dans notre test sur le Honor Magic 6 Lite.

