Realme GT 2 : ce flagship killer à moitié prix est une excellente offre des soldes

Une charge très rapide, un écran de bonne qualité et de bonnes performances, voilà ce que propose le Realme GT 2. C’est un smartphone plus que convaincant et passe de 549 euros à 279 euros durant les soldes.

Il a beau se positionner sur le segment du milieu de gamme, le Realme GT 2 impressionne par des caractéristiques flirtant avec le haut de gamme, que ce soit avec son écran ou ses performances en gaming. Il a beau être sorti en 2022, il se défend encore très bien à l’heure actuelle. D’ailleurs, il est encore plus intéressant, maintenant qu’il coûte pas moins de 280 euros.

Les points positifs du Realme GT 2

Un écran Oled fluide

De bonnes performances en jeu

La charge rapide 65 W

Au départ proposé à 549 euros, le Realme GT 2 se trouve actuellement en promotion à 279 euros sur le site de la Fnac et aussi sur le site Darty.

Que propose le Realme GT 2 ?

Le Realme GT 2 est une référence qui beau prendre de l’âge, sa puce Snapdragon 888 est loin d’être obsolète. Elle se montre toujours efficace et performante, que ce soit pour une utilisation classique ou poussée, allant du multitâche, des applications ou bien des jeux gourmands. L’expérience utilisateur est fluide et sa dalle Amoled de 6,62 pouces en FHD+, proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz rend le tout plus agréable. Il est même compatibilité avec la 5G.

La photo n’est pas le domaine où il brille le plus. Le capteur principal délivre des clichés d’une qualité correcte, tandis que le macro sera plus anecdotique. Il se rattrape en fournissant une charge rapide jusqu’à 65 W. Lors de notre test, 31 minutes ont suffi pour que le téléphone passe de 10 à 100 % de batterie. C’est parfait si vous avez tendance à consommer beaucoup de contenus. D’ailleurs, le téléphone s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une bonne journée d’autonomie.

Plus de détails dans notre test sur le Realme GT 2.

