Voici le forfait mobile le plus économique du début d’année : 5 Go pour seulement 3,99 €/mois

Voilà un bon plan qui devrait ravir les aficionados d'économies. Auchan télécom propose en ce moment un forfait mobile à seulement 3,99 euros par mois offrant 5 Go de données 4G.

Ça bouge vite dans le monde des forfaits mobile en ce début d’année, surtout concernant les offres les moins chères. Auchan télécom, par exemple, est assez représentatif de cette tendance puisque l’opérateur propose en ce moment le forfait le plus avantageux économiquement du moment, à savoir un forfait 4G de 5 Go pour moins de 4 euros par mois, sans engagement et sans augmentation de prix. La carte SIM est aussi en ce moment à 1 euro seulement au lieu de 10.

Quelles sont les caractéristiques de ce forfait pas cher ?

Appels, SMS et MMS Illimités en France métropolitaine

5 Go de data en France, en Europe et DOM

Sans engagement et sans augmentation de prix

Carte SIM à seulement 1 euro

Le forfait 5 Go en série limitée chez Auchan Télécom est disponible à seulement 3,99 euros par mois. C’est une offre sans engagement, vous avez donc la possibilité de changer de forfait à tout moment.

Des communications illimitées pour un prix mini

Auchan Télécom est un opérateur disposant du réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine et de ses partenaires en Europe et DOM. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux mobile du pays. Surtout en ce qui concerne la qualité des communications. Ça tombe plutôt bien puisque ce forfait, en plus d’être économique, propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Cependant, il faut noter quelques contraintes comme un maximum de 3h par appel et dans une limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’Europe et les 8 destinations en DOM.

Prix Mini, mais data suffisante

Ce forfait est clairement destiné aux personnes utilisant peu leur mobile pour naviguer sur internet, regarder des vidéos en streaming ou utiliser des applications de messagerie en visio. Avec seulement 5 Go à utiliser partout en France, vous risquez d’être très vite à court de data. Même si cela reste suffisant pour une majorité de personnes, pensez tout de même à activer le réseau Wi-Fi sur votre smartphone une fois rentré à la maison.

. Cette enveloppe est également utilisable en Europe et dans les DOM au cas où vous auriez besoin de consulter une info, mais attention à ne pas trop utiliser le GPS, très consommateur de données.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez

